"To jest też ich Europa, w tej Europie mogą być kimkolwiek chcą". Debata o "strefie wolności" osób LGBT

Liderka socjalistów, Hiszpanka Iratxe Garcia Perez przekonywała, że strach, przemoc i dyskryminacja to rzeczywistość, z którą na co dzień styka się wiele osób LGBTIQ w wielu częściach świata. - Wciąż mamy 70 krajów, które kryminalizują relacje między osobami tej samej płci. W Unii Europejskiej strefy wolne od ideologii LGBTIQ, wspierane przez skrajna polską prawicę, przypominają nam o barbarzyństwach przeszłości – powiedziała.

"Osoby LGBTIQ stały się kozłami ofiarnymi"

Legutko: od żłobka karmicie niemowlaki "genderami"

- Może powinniście tutaj mówić o Niemczech i o Belgii, a nie o Polsce i innych krajach Europy Wschodniej? Uspokójcie się ideologicznie. Dajcie ludziom żyć. Nie róbcie rewolucji. Zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku. Ja wiem, że to trudne, ale mimo wszystko polecam. A przynajmniej nie mówcie nieprawdy. Bo jak twierdzicie, że taki kraj jak Polska, to jest kraj wrogi dla osób homoseksualnych, że u nas są "strefy wolne od LGBT", to mówicie nieprawdę. A mówienie nieprawdy to jest wstyd. Jeżeli rozumiecie jeszcze co to słowo znaczy - oświadczył europoseł PiS.