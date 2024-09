Katolicki uniwersytet krytykuje "stanowisko papieża na temat roli kobiet"

Uniwersytet jest "inkluzywny", zwalcza "seksistowską i seksualną przemoc" i opowiada się za rozwojem każdej osoby, niezależnie od jej płci i orientacji seksualnej, a do Kościoła apeluje, by podążał tą samą ścieżką "bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji" - podkreślono w komunikacie.

Franciszek zaskoczył uczestników festiwalu

Zgromadziło się tam około sześć tysięcy osób, którym nagle ogłoszono, że jedzie do nich Franciszek. Powitany entuzjastycznie papież zwrócił się do młodych ludzi: "Czy wiecie, co robi młodzież? Młodzież robi raban". - Dam wam radę: idźcie naprzód, zawsze róbcie raban - mówił Franciszek, po czym dodał: - I proszę was, pomagajcie innym.