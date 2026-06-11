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Świat

Niezwykła scena nad Hiszpanią. Papież w kokpicie Airbusa

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Pope Leo joins pilots in cockpit of Barcelona flight
Papież Leon XIV w kokpicie Airbusa
Źródło wideo: TVN24, 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Reuters
Papież Leon XIV podczas podróży z Madrytu do Barcelony został zaproszony do kabiny pilotów. Zaproszenie przyjął i podczas lotu dopytywał o procedury. Pozdrowił też załogę eskortującego ich myśliwca.

Trwa podróż apostolska papieża Leona XIV do Hiszpanii. W czwartek rozpoczyna wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nie był dotąd nigdy żaden jego poprzedników. Ale hiszpańskie media zwracają też uwagę na inny, wyjątkowy moment tej pielgrzymki. Część wcześniejszego lotu z Madrytu do Barcelony papież spędził w kokpicie Airbusa. Podróż na pokładzie maszyny hiszpańskiej linii Iberia okazała się ekscytująca tak dla niego, jak i pilota - czytamy.

Papież w kokpicie Airbusa

Pilot Pablo Martinez Nunez, który zasiada za sterami od 26 lat, nie krył ekscytacji spotkaniem z papieżem. - To będzie, bez dwóch zdań, najwspanialszy lot w moim życiu - zapowiadał w wywiadzie dla OSV News już kilka dni wcześniej. Powiedział też, że wielu pilotów zgłosiło się do tego lotu na ochotnika. Nunez ucieszył się, gdy znalazł w grafiku lot oznaczony jako "specjalny". - Jeśli warunki pogodowe dopiszą i kontrola ruchu lotniczego na to pozwoli, zamierzam przelecieć w pobliżu Sagrada Familia, aby Ojciec Święty mógł ją zobaczyć z wyjątkowej perspektywy - zapowiadał. Słowa udało mu się dotrzymać.

Papież Leon XIV w kokpicie
Papież Leon XIV w kokpicie
Źródło zdjęcia: Reuters

Leon XIV podczas wizyty w kokpicie dopytywał o techniczne szczegóły, pozdrowił też przez radio eskortę myśliwca F/A-18 i uważnie obserwował pracę załogi. Lot był częścią podróży apostolskiej, w ramach której papież miał przemierza Półwysep Iberyjski i Wyspy Kanaryjskie.

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
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Redagował AM

Źródło: NCR, tvn24.pl
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Tagi:
Papież Leon XIVHiszpaniaBarcelona
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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