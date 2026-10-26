Papież uda się z pielgrzymką do Ameryki Południowej
71-letni papież Leon XIV dochodzi do siebie po operacji, którą przeszedł 13 października, podczas której lekarze usunęli dolny płat prawego płuca i zdiagnozowali u niego gruczolakoraka płuc, najczęstszą postać raka płuc.
"Ojciec Święty po operacji nadal wraca do zdrowia, a najnowsze badania lekarskie potwierdzają jego dobry stan zdrowia i korzystny stan kliniczny" - poinformował Watykan w oświadczeniu, cytując osobistego lekarza papieża, Luigiego Carbone.
"Biorąc pod uwagę jego obecny stan kliniczny, a także przeprowadzone badania instrumentalne i laboratoryjne, nie ma przeciwwskazań, które uniemożliwiałyby mu podjęcie nadchodzącej podróży apostolskiej" - czytamy w oświadczeniu.
Wizyta papieża w Ameryce Południowej
Leon XIV zaplanował swoją pierwszą podróż apostolską do Ameryki Południowej na 6-17 listopada 2026 roku, w ramach której odwiedzi trzy kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru.
Trasa Leona XIV po Ameryce Południowej ma być jedną z najbardziej intensywnych podróży zagranicznych odbytych przez katolickiego przywódcę od dziesięcioleci. Papież ma przebyć około 31 tysięcy kilometrów, odwiedzić 10 miast i wygłosić 36 przemówień.
Watykan poinformował, że podróż odbędzie się bez zmian w wcześniej opublikowanym programie.
Leon XIV stopniowo wraca do swoich obowiązków. W niedzielę przemówił do wiernych na Placu Świętego Piotra, ale za radą lekarza odwołał jednodniową wizytę w Asyżu w środkowych Włoszech, zaplanowaną na wtorek.