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Świat

Papież uda się z pielgrzymką do Ameryki Południowej

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Papież Leon XIV
Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego po przebytej operacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Giuseppe Lami/PAP/EPA
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Leon XIV w listopadzie zgodnie z planem uda się w podróż apostolską do Urugwaju, Argentyny i Peru. Watykan poinformował, że papież wraca do zdrowia po niedawnej operacji usunięcia guzka z płuc.

71-letni papież Leon XIV dochodzi do siebie po operacji, którą przeszedł 13 października, podczas której lekarze usunęli dolny płat prawego płuca i zdiagnozowali u niego gruczolakoraka płuc, najczęstszą postać raka płuc.

"Ojciec Święty po operacji nadal wraca do zdrowia, a najnowsze badania lekarskie potwierdzają jego dobry stan zdrowia i korzystny stan kliniczny" - poinformował Watykan w oświadczeniu, cytując osobistego lekarza papieża, Luigiego Carbone.

"Biorąc pod uwagę jego obecny stan kliniczny, a także przeprowadzone badania instrumentalne i laboratoryjne, nie ma przeciwwskazań, które uniemożliwiałyby mu podjęcie nadchodzącej podróży apostolskiej" - czytamy w oświadczeniu.

Papież Leon XIV i uczestniczki Kapituły Generalnej Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret w Watykanie, 26 października 2026 roku
Papież Leon XIV i uczestniczki Kapituły Generalnej Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret w Watykanie, 26 października 2026 roku
Źródło zdjęcia: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Wizyta papieża w Ameryce Południowej

Leon XIV zaplanował swoją pierwszą podróż apostolską do Ameryki Południowej na 6-17 listopada 2026 roku, w ramach której odwiedzi trzy kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru.

Trasa Leona XIV po Ameryce Południowej ma być jedną z najbardziej intensywnych podróży zagranicznych odbytych przez katolickiego przywódcę od dziesięcioleci. Papież ma przebyć około 31 tysięcy kilometrów, odwiedzić 10 miast i wygłosić 36 przemówień.

Watykan poinformował, że podróż odbędzie się bez zmian w wcześniej opublikowanym programie.

Leon XIV stopniowo wraca do swoich obowiązków. W niedzielę przemówił do wiernych na Placu Świętego Piotra, ale za radą lekarza odwołał jednodniową wizytę w Asyżu w środkowych Włoszech, zaplanowaną na wtorek.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Papież Leon XIVAmeryka PołudniowaWatykanUrugwajArgentynaPeruNowotworyAmeryka Łacińska
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