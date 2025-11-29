Papież w Błękitnym Meczecie. Wizyta "w ciszy, duchu skupienia"

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule Źródło: Reuters

Monumentalny, liczący sześć minaretów meczet Sułtana Ahmeda, znany też jako Błękitny Meczet, został zbudowany na początku XVII wieku i stał się najważniejszym miejscem kultu w Imperium Osmańskim.

Zgodnie z tradycją Leon XIV zdjął buty na progu i wszedł do środka w białych skarpetkach. Odwiedził świątynię jako kolejny papież, po Benedykcie XVI i Franciszku.

Papież Leon IV odwiedził Błękitny Meczet w Stambule Źródło: EPA/PAP

Także Jan Paweł II, jak ujawniono po latach, podczas pielgrzymki do Turcji w 1979 roku wszedł do Błękitnego Meczetu, jednak wizyta ta była dyskretna i miała charakter prywatny. Dlatego za pierwszą w historii oficjalną wizytę biskupa Rzymu w meczecie uważa się tę złożoną przez polskiego papieża w Damaszku w Syrii w 2001 roku.

"W ciszy, skupieniu, z głębokim szacunkiem"

Leonowi XIV towarzyszył w meczecie szef tureckiego urzędu do spraw religijnych, muzułmański duchowny Safi Arpagus.

Papież Leon IV odwiedził Błękitny Meczet w Stambule Źródło: VATICAN MEDIA HANDOUT/EPA/PAP

Watykan przekazał w sobotę dziennikarzom towarzyszącym papieżowi, że Leon XIV odwiedził meczet "w ciszy, w duchu skupienia i słuchania, z głębokim szacunkiem dla miejsca i wiary tych, którzy gromadzą się tam na modlitwie".

Oświadczenie to zostało wydane w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o formułę wizyty papieża w tej świątyni.

Wcześniej zauważono, że gdy gospodarze meczetu powiedzieli Leonowi XIV, że może się pomodlić, on po angielsku odparł: - I will look around (pol. rozejrzę się).

