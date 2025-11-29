Papieski samolot objęty pilną akcją serwisową. Technik "jest w drodze"

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Firma Airbus zarządziła pilną akcję serwisową około 6 tysięcy samolotów z rodziny A320 po tym, jak ujawniono, że "intensywne promieniowanie słoneczne może zakłócić przekaz danych kluczowych dla funkcjonowania układu sterowania lotem". Dyrektywa producenta, dotycząca ponad połowy wszystkich A320, będących w eksploatacji, zmusiła linie lotnicze do aktualizacji oprogramowania sterowania lotem – szybkiej naprawy trwającej około dwóch godzin, ale koniecznej do ponownego uruchomienia samolotów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan

Problem dotyczy także samolotu linii ITA Airways, którym Leon XIV odbywa swoją pierwszą zagraniczną podróż do Turcji i Libanu.

Usterka nie pokrzyżuje papieskich planów - uspokaja Watykan. Jak przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, potrzebny element "jest już w drodze do Stambułu, wraz z technikiem, który dokona jego wymiany".

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni potwierdził, że po wykryciu luki w oprogramowaniu Airbusów, system sterowania w samolocie papieża zostanie zaktualizowany przed lotem ze Stambułu do Bejrutu. Jak dodał, element, który ma zostać wymieniony, to monitor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Papież w słynnym meczecie. Symboliczny gest

Pilna akcja serwisowa

Airbus powiadomił w piątek wszystkich klientów, którzy korzystają z tego oprogramowania, o konieczności natychmiastowego wstrzymania lotów.

Producent podkreślił, że zdaje sobie sprawę z możliwych "zakłóceń w funkcjonowaniu przewoźników", co odbije się na klientach. Francuska firma wyjaśniła też, że "niedawny incydent z udziałem samolotu z rodziny A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".

Chodzi o lot z 30 października linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newark w stanie New Jersey w USA. Z powodu kłopotów z układem sterowania obsługujący to połączenie airbus nagle i w niekontrolowany sposób zaczął tracić wysokość, w efekcie czego awaryjnie lądował w Tampie na Florydzie. Kilka osób trafiło do szpitala.

Francuska spółka Airbus posiada na całym świecie 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. z podstawowego modelu A320, który wymaga aktualizacji. Źródła branżowe informują, że polskie linie lotnicze LOT nie mają w swojej flocie tych maszyn.

OGLĄDAJ: TVN24 HD