Panika w tłumie. Kilkadziesiąt osób nie żyje

Indie. Kilkadziesiąt osób zginęło po wybuchu paniki na wiecu politycznym Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Co najmniej 36 osób zginęło w miejscowości Karur, a wśród nich jest ośmioro dzieci i 16 kobiet - przekazała agencja Reutera powołując się na wypowiedź premiera stanu Tamilnadu MK Stalina. Członek stanowych władz Senthil Balaji powiedział wcześniej w rozmowie z mediami, że 58 osób zostało przewiezionych do szpitali po tym, co określił jako wybuch paniki.

Tłum zgromadził się na ulicach miasta Karur przy okazji wiecu zorganizowanego w ramach kampanijnej trasy Vijaya promującej jego partię Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Nagranie opublikowane przez Reuters pokazuje tysiące ludzi otaczających pojazd, z którego przemawiał Vijay.

Wybuch paniki w Indiach. Premier Modi zabrał głos

"Nieszczęśliwy wypadek w trakcie wiecu politycznego w miejscowości Karur w Tamilnadu jest głęboko smucący. Moje myśli są z rodzinami, które straciły swoich ukochanych. Życzę im sił w tym trudnym czasie. Modlę się o szybki powrót do zdrowia wszystkich tych, którzy zostali ranni" - napisał premier Indii Narendra Modi w serwisie X.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025 Rozwiń

Nie wiadomo na razie, co wywołało panikę. Do Karur skierowano co najmniej 44 lekarzy z sąsiednich dystryktów Tiruchirappalli i Salem.

Premier Tamilnadu MK Stalin poinformował w serwisie X, że zwrócił się o dodatkową pomoc do władz Tiruchirappalli.

Tamilaga Vettri Kazhagam to nowa regionalna, centrolewicowa partia, której założycielem jest były aktor Vijay (posługujący się wyłącznie imieniem). W październiku 2024 roku jej pierwszy wiec przyciągnął 800 tys. uczestników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD