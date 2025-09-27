Logo strona główna
Świat

Panika w tłumie. Kilkadziesiąt osób nie żyje

KARUR
Indie. Kilkadziesiąt osób zginęło po wybuchu paniki na wiecu politycznym
Źródło: Reuters
Co najmniej 36 osób zginęło w stanie Tamilnadu na południu Indii, gdy wybuchła panika podczas wiecu Vijaya, aktora i polityka, promującego jego tamilską partię Tamilaga Vettri Kazhagam - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na władze stanowe. Głos w sprawie tragedii zabrał premier Narendra Modi.

Co najmniej 36 osób zginęło w miejscowości Karur, a wśród nich jest ośmioro dzieci i 16 kobiet - przekazała agencja Reutera powołując się na wypowiedź premiera stanu Tamilnadu MK Stalina. Członek stanowych władz Senthil Balaji powiedział wcześniej w rozmowie z mediami, że 58 osób zostało przewiezionych do szpitali po tym, co określił jako wybuch paniki.

Tłum zgromadził się na ulicach miasta Karur przy okazji wiecu zorganizowanego w ramach kampanijnej trasy Vijaya promującej jego partię Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Nagranie opublikowane przez Reuters pokazuje tysiące ludzi otaczających pojazd, z którego przemawiał Vijay.

Wybuch paniki w Indiach. Premier Modi zabrał głos

"Nieszczęśliwy wypadek w trakcie wiecu politycznego w miejscowości Karur w Tamilnadu jest głęboko smucący. Moje myśli są z rodzinami, które straciły swoich ukochanych. Życzę im sił w tym trudnym czasie. Modlę się o szybki powrót do zdrowia wszystkich tych, którzy zostali ranni" - napisał premier Indii Narendra Modi w serwisie X.

Nie wiadomo na razie, co wywołało panikę. Do Karur skierowano co najmniej 44 lekarzy z sąsiednich dystryktów Tiruchirappalli i Salem.

Premier Tamilnadu MK Stalin poinformował w serwisie X, że zwrócił się o dodatkową pomoc do władz Tiruchirappalli.

Tamilaga Vettri Kazhagam to nowa regionalna, centrolewicowa partia, której założycielem jest były aktor Vijay (posługujący się wyłącznie imieniem). W październiku 2024 roku jej pierwszy wiec przyciągnął 800 tys. uczestników.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ToL

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: REUTERS

Indie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica