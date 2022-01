Oskarżany o udział w zabójstwie prezydenta Haiti. Kolumbijski najemnik zatrzymany

Podejrzany, Mario Antonio Palacios, został zatrzymany w trakcie międzylądowania w Panamie. Mężczyzna obywał lot deportacyjny z Jamajki do Kolumbii – podało źródło agencji Reutera. Haitańskie władze oskarżają Palciosa o przynależność do grupy najemników, która w lipcu zeszłego roku zabiła prezydenta Haiti Jovenela Moise'a w jego posiadłości.

Zabójstwo prezydenta Haiti

Premier zobowiązał się rozprawić się z gangami, które władze obwiniają o wzrost liczby porwań i blokowanie terminali dystrybucji gazu, co spowodowało poważny niedobór paliwa w ostatnich miesiącach. Skłoniło to także Stany Zjednoczone i Kanadę do wezwania swoich obywateli do opuszczenia Haiti.