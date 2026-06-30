W Pakistanie zawalił się dach budynku. Nie żyje 14 dzieci
Agencja Associated Press, powołując się na lokalną policję i służby ratunkowe, przekazała, że co najmniej 14 dzieci zginęło we wtorek w wyniku zawalenia się dachu budowanego ośrodka korepetycyjnego w mieście Lahur we wschodnim Pakistanie.
Jak przekazał starszy funkcjonariusz policji Faisal Kamran, ośmioro dzieci zostało rannych i przebywa w szpitalu. Dodał, że ratownicy szukają kolejnych, które mogą znajdować się pod gruzam.
Policja zatrzymała dwie osoby, w tym właściciela ośrodka.
Tragedia w Pakistanie. Dach budynku runął na dzieci
Ośrodek funkcjonował w starym budynku. Wstępne ustalenia wskazują, że dach powstającego drugiego piętra zawalił się z powodu wad konstrukcyjnych oraz niskiej jakości wykonania.
Jak zauważyła AP, do katastrof budowlanych w Pakistanie dochodzi stosunkowo często. Przyczyną są m.in. nieprzestrzeganie obowiązujących norm bezpieczeństwa i stosowanie materiałów niskiej jakości.