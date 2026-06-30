Świat W Pakistanie zawalił się dach budynku. Nie żyje 14 dzieci Oprac. Mikołaj Stępień |

Lahaur, Pakistan Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: RAHAT DAR/PAP/EPA

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Agencja Associated Press, powołując się na lokalną policję i służby ratunkowe, przekazała, że co najmniej 14 dzieci zginęło we wtorek w wyniku zawalenia się dachu budowanego ośrodka korepetycyjnego w mieście Lahur we wschodnim Pakistanie.

Jak przekazał starszy funkcjonariusz policji Faisal Kamran, ośmioro dzieci zostało rannych i przebywa w szpitalu. Dodał, że ratownicy szukają kolejnych, które mogą znajdować się pod gruzam.

Policja zatrzymała dwie osoby, w tym właściciela ośrodka.

Służby w ośrodku korepetycyjnym w Lahur po zawaleniu się dachu Źródło zdjęcia: RAHAT DAR/PAP/EPA

Tragedia w Pakistanie. Dach budynku runął na dzieci

Ośrodek funkcjonował w starym budynku. Wstępne ustalenia wskazują, że dach powstającego drugiego piętra zawalił się z powodu wad konstrukcyjnych oraz niskiej jakości wykonania.

Jak zauważyła AP, do katastrof budowlanych w Pakistanie dochodzi stosunkowo często. Przyczyną są m.in. nieprzestrzeganie obowiązujących norm bezpieczeństwa i stosowanie materiałów niskiej jakości.