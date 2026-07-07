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Świat

Stracili łączność z samolotem lecącym do Pakistanu. Ruszyła akcja służb

Karaczi
Karaczi, miasto w Pakistanie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Pakistańskie służby lotnicze poinformowały, że samolot transportowy Boeing 737 z pięcioosobową załogą na pokładzie stracił we wtorek wieczorem łączność z kontrolą ruchu lotniczego. Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu problemów z systemem nawigacyjnym w czasie lotu z Szardży do Karaczi. Wszczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą.

Jak podały na Facebooku pakistańskie władze lotnicze (Pakistan Airports Authority), 27-letnia maszyna należąca do linii K2 Airways zgłosiła awarię systemu nawigacyjnego o godzinie 21.18 czasu lokalnego, lecąc w kierunku Karaczi.

Lokalna kontrola ruchu lotniczego próbowała naprowadzić samolot, jednak trzy minuty później systemy radarowe zarejestrowały gwałtowne obniżanie wysokości lotu, a łączność została zerwana. Według komunikatu, w tym momencie maszyna znajdowała się około 250 kilometrów na zachód od Karaczi.

Pakistański portal geo.tv przekazał, że załogę samolotu linii K2 Airways, wyprodukowanego 27 lat temu, tworzy pięć osób, których tożsamość potwierdzają dokumenty odlotu z Szardży w ZEA.

Samolot zniknął z radarów podczas lotu nad Morzem Arabskim

Serwis śledzący loty Flightradar24 poinformował w serwisie X, że wstępne dane wskazują na możliwość katastrofy, do jakiej mogło dojść w morzu, na południowy zachód od Karaczi.

Według pakistańskich mediów lokalnych (Geo News), samolot zniknął z radarów podczas lotu nad Morzem Arabskim, w pobliżu miejscowości Ormara w prowincji Beludżystan w Pakistanie.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
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