Świat Stracili łączność z samolotem lecącym do Pakistanu. Ruszyła akcja służb

Karaczi, miasto w Pakistanie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Jak podały na Facebooku pakistańskie władze lotnicze (Pakistan Airports Authority), 27-letnia maszyna należąca do linii K2 Airways zgłosiła awarię systemu nawigacyjnego o godzinie 21.18 czasu lokalnego, lecąc w kierunku Karaczi.

Lokalna kontrola ruchu lotniczego próbowała naprowadzić samolot, jednak trzy minuty później systemy radarowe zarejestrowały gwałtowne obniżanie wysokości lotu, a łączność została zerwana. Według komunikatu, w tym momencie maszyna znajdowała się około 250 kilometrów na zachód od Karaczi.

Pakistański portal geo.tv przekazał, że załogę samolotu linii K2 Airways, wyprodukowanego 27 lat temu, tworzy pięć osób, których tożsamość potwierdzają dokumenty odlotu z Szardży w ZEA.

Samolot zniknął z radarów podczas lotu nad Morzem Arabskim

Serwis śledzący loty Flightradar24 poinformował w serwisie X, że wstępne dane wskazują na możliwość katastrofy, do jakiej mogło dojść w morzu, na południowy zachód od Karaczi.

Pakistan Airports Authority reports a search and rescue operation has been launched at sea to locate the aircraft and five crew members who were onboard. https://t.co/u4LaYVaurq — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

Według pakistańskich mediów lokalnych (Geo News), samolot zniknął z radarów podczas lotu nad Morzem Arabskim, w pobliżu miejscowości Ormara w prowincji Beludżystan w Pakistanie.

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