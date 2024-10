Oskarżona o udział w niewolnictwie. Ruszył proces obywatelki Holandii

W poniedziałek Holenderka, która dołączyła do tak zwanego Państwa Islamskiego w 2015 roku, stanęła przed sądem w Hadze pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości. Kobiecie postawiono zarzuty udziału w niewolnictwie.

W poniedziałek w Hadze rozpoczął się proces obywatelki Holandii, Hasny Aarab, która dołączyła w 2015 roku do tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) i jest oskarżona o zbrodnie przeciwko ludzkości związane z przetrzymywaniem dwóch Jazydek jako domowych niewolnic. Holandia jest zaledwie drugim krajem, który postawił przed sądem członka IS za zbrodnie przeciwko ludzkości wobec Jazydów, mniejszości etniczno-religijnej.

Oskarżona o udział w niewolnictwie

Prokuratura twierdzi, że Aarab wyjechała do Syrii ze swoim 4-letnim dzieckiem w 2015 roku, by poślubić marokańskiego bojownika IS. Od 1 maja do 1 sierpnia tego roku mieszkała w domu znajomego męża w Rakce, stolicy samozwańczego islamskiego kalifatu.

Prokuratura ocenia, że kobieta wiedziała o ataku na Jazydów i wiedziała, że przetrzymywane w domu kobiety (identyfikowane podczas procesu jako Z i S) były niewolnicami. Aarab zaprzeczyła, by były one maltretowane czy zastraszane.

Rakka uznawana była za stolicę tzw. Państwa Islamskiego Wikipedia

- Było jasne, że Z była niewolnicą, ale nie zauważyłam żadnych nadużyć - zeznała. Mówiła, że "sama była kontrolowana przez swojego ówczesnego męża i nigdy nie wydawała Jazydkom żadnych poleceń".

Aarab jest jedną z 12 obywatelek Holandii repatriowanych z 28 dziećmi z obozów w Syrii, dokąd trafiły po upadku IS. Wszystkie zostały aresztowane po przybyciu do Holandii, która w 2021 roku uznała ataki IS na Jazydów za ludobójstwo. Choć podobne decyzje podjęło kilka innych państw, dotąd tylko prokuratorzy holenderscy i niemieccy podjęli jakieś działania - pisał przed rokiem portal Justice Info.

Przemoc wobec Jazydów

Tak zwane Państwo Islamskie, ekstremistyczna organizacja sunnicka dążąca do stworzenia kalifatu, rządzonego przez islamskie prawo religijne państwa, kontrolowało obszary Iraku i Syrii w latach 2014-2017. Jazydów postrzegało jako czcicieli szatana i prześladowało.

W trakcie wymierzonej w nich ofensywy ponad trzech tysiące jazydzkich mężczyzn zostało zabitych, około siedmiu tysięcy jazydzkich kobiet i dziewcząt wzięto do niewoli. Były rozdawane, sprzedawane i kupowane, wykorzystywane do niewolniczej pracy i gwałcone.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP