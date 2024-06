Izrael i Hamas zostały wpisane przez ONZ na tak zwaną "listę wstydu", dotyczącą łamania praw dzieci w konfliktach zbrojnych. Dokument ten jest załączony do rocznego raportu biura Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, który ma zostać przedłożony 14 czerwca Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

ONZ wpisała Izrael i Hamas na tak zwaną "listę wstydu", dotyczącą łamania praw dzieci w konfliktach zbrojnych – oznacza to, że znalazły się one w gronie, które tworzą m.in. Rosja, Państwo Islamskie, Al-Kaida, Boko Haram, Afganistan, Irak, Birma, Somalia, Jemen i Syria. Izrael to pierwszy demokratycznie rządzony kraj, który znalazł się na tej liście.