Świat Oliver Tree nie żyje. Zginął w katastrofie Oprac. Adrian Szczepański |

Oliver Tree Źródło zdj. gł.: Srdjan Stevanovic/Getty Images

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Do katastrofy doszło w niedzielę. - Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - poinformowali strażacy.

Brazylijska redakcja CNN potwierdziła - powołując się na policję - że jedną z ofiar jest Oliver Tree, 32-letni amerykański muzyk, wokalista i producent. Znany jako twórca przebojów "Miss you" czy "Life goes on".

Do katastrofy doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro.

Oliver Tree - kim był

Oliver Tree Nickell urodził się 29 czerwca 1993 roku w Santa Cruz w Kalifornii. Był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem, tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.

Przez dwa lata studiował biznes na Uniwersytecie w San Francisco. W 2017 roku jego utwór "When I'm Down" stał się viralem, dzięki czemu młody muzyk podpisał kontrakt z wytwórnią Atlantic Records. W 2020 roku Tree wydał debiutancki album studyjny "Ugly Is Beautiful". Międzynarodową rozpoznawalność zapewniły mu utwory "Life Goes On" z 2021 roku oraz "Miss You" z 2022 roku, które zdobyły kilkaset milionów wyświetleń na YouTube. W 2022 roku ukazał się drugi album artysty "Cowboy Tears", a w 2023 roku - "Alone in a Crowd". W kwietniu 2026 roku Tree wydał album "Love You Madly Hate You Badly", który promował w ramach trasy "World's First World Tour". Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na jego oficjalnej stronie, po Brazylii muzyk planował odwiedzić Europę. W lipcu miał wystąpić m.in. w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie i Wiedniu, a we wrześniu - w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Kopenhadze i w Warszawie.