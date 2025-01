Scholz: wielu młodych ludzi w Niemczech prawie nic nie wie o Holokauście

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał do pielęgnowania pamięci o Holokauście. "Ponad milion ludzi z marzeniami i nadziejami zostało zamordowanych przez Niemców" - napisał na X w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Minister edukacji Niemiec Cem Ozdemir odniósł się do wyników badań zleconych przez organizację Jewish Claims Conference, z których wynika, że "więcej niż jeden na dziesięciu Niemców w wieku od 18 do 29 lat nigdy nie słyszał terminu Holokaust".

27 stycznia mija 80. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Udział w poniedziałkowych obchodach potwierdziło 60 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych, w tym kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Głównymi gośćmi będą natomiast ocaleni, których przyjedzie około 50.

W poniedziałek przed południem Scholz opublikował na X wpis, w którym nawiązał do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. "Synowie, córki, matki, ojcowie, przyjaciele, sąsiedzi, dziadkowie: ponad milion ludzi z marzeniami i nadziejami zostało zamordowanych przez Niemców. Opłakujemy ich śmierć." - napisał.

Scholz dodał we wpisie, że ofiary nie będą zapomniane "ani dziś, ani jutro".

"Wielu młodych ludzi w Niemczech prawie nic nie wie o Holokauście"

Kanclerz Niemiec w wywiadzie dla grupy medialnej Neue Berliner Redaktionsgesellschaft i gazet "Stuttgarter Zeitung" oraz "Stuttgarter Nachrichten" odniósł się do malejącej liczby świadków zagłady Auschwitz-Birkenau. "To musi nas przygnębiać, jak wielu młodych ludzi w Niemczech prawie nic nie wie o Holokauście" - powiedział szef niemieckiego rządu. Dodał, że jest to ostrzeżenie i "zadanie dla wszystkich, aby coś zmienić".

W wywiadzie zwrócił uwagę, że trzeba zadbać o to, by jak największa liczba młodych ludzi miała możliwość rozmowy z żyjącymi świadkami Zagłady. "Musimy też podtrzymywać pamięć, gdy ostatni świadkowie nie będą już żyli" - dał Scholz.

Badanie zlecone przez organizację Jewish Claims Conference ujawniło, że prawie 40 procent niemieckich respondentów w wieku od 18 do 29 lat nie było w stanie podać prawidłowych informacji historycznych na temat nazistowskich Niemiec - na przykład, że zamordowano sześć milionów Żydów - podał portal RND.

Do braku wiedzy wśród młodych ludzi na temat historii narodowego socjalizmu i Holokaustu odniósł się również niemiecki minister edukacji Cem Ozdemir w rozmowie z portalem RND. Wyraził z tego powodu swoje rozczarowanie i przyznał, że jest zaniepokojony wynikami ostatnich badań na ten temat.

"To niedopuszczalne, że więcej niż jeden na dziesięciu Niemców w wieku od 18 do 29 lat nigdy nie słyszał terminu Holokaust, a 40 procent nie wie, że podczas Holokaustu zginęło sześć milionów Żydów" - ocenił szef resortu edukacji.

"Nigdy nie możemy pozwolić na to, by zbrodnie narodowosocjalistycznych Niemiec zostały zapomniane. Demokraci muszą sprzeciwiać się wszelkim próbom relatywizacji. To nasza odpowiedzialność. To ciągłe zadanie - także w naszych szkołach i na uczelniach" - stwierdził Ozdemir.

Autorka/Autor:kgr/kab

Źródło: PAP