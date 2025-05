Radość u augustianów. Ojciec Dawidowski: znam papieża Leona, grałem z nim w tenisa

Ojciec Dawidowski o reakcji augustianów po wyborze Roberta Prevosta na papieża Źródło: TVN24

To jest pierwszy papież w historii naszego zakonu. Wzruszenie jest też bardzo osobiste, ponieważ znam papieża Leona od 1999 roku, grałem z nim w tenisa - mówił w "Jeden na jeden" augustianin ojciec Wiesław Dawidowski.

W czwartek kardynałowie wybrali nowego papieża. Został kardynał Robert Prevost z USA i przyjął imię Leon XIV. To pierwszy Amerykanin i pierwszy augustianin, który został wybrany na głowę Kościoła katolickiego.

W "Jeden na jeden" ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, doktor teologii mówił, że w całym zakonie było ogromne poruszenie podczas ogłoszenia nowego papieża. - Jeden ze współbraci wyleciał z pokoju i krzyczy: "Człowieku, co tu się dzieje?", a ja siedziałem przed telewizorem w naszej salce telewizyjnej i po prostu zalałem się łzami - mówił ojciec Dawidowski.

Przyznał, że powody wzruszenia były dwa. - Jesteśmy zakonem, który istnieje od 1256 roku i to jest pierwszy papież w naszej historii. Ale to wzruszenie jest też takie bardzo osobiste, ponieważ znam papieża Leona od 1999 roku. Poznałem go w Rzymie na tarasie naszego kolegium międzynarodowego Świętej Moniki, gdzie wtedy studiowałem, a on świeżo został prowincjałem w prowincji Chicago. Wtedy mój współbrat, inny Amerykanin przedstawił mi go i powiedział, że to będzie nasz przyszły generał. Wtedy też, o ile dobrze pamiętam, zagraliśmy w tenisa na naszym korcie przy klasztorze - powiedział gość "Jeden na jeden".

Ojciec Wiesław Dawidowski Źródło: TVN24

Ojciec Dawidowski spotykał się później z kardynałem Prevostem i prowadził z nim korespondencję. - Zawsze pisałem do niego "eminencjo, księże kardynale", ale w pewnym momencie zrozumiałem, że on mi daje taki komunikat: "Mów mi po imieniu", więc dodawałem zawsze "dear Robert" (drogi Robercie - red.). Zawsze podpisywał się "Robert" i nie stawiał tradycyjnego biskupiego krzyżyka przed imieniem - opowiadał.

Zakonnik wysłał też do nowego papieża maila z gratulacjami. - Napisałem mu, że modliła się za niego moja mama - mówił ojciec Dawidowski.

