Odnaleziono ciało 13-letniej Polki na Malcie

Jak podaje "Times of Malta", ciało dziewczynki zostało znaleziono w środę około godziny 11, niedaleko miejsca, gdzie turystka została porwana przez morskie fale.

Gazeta podaje, że maltańskie siły zbrojne prowadziły poszukiwania z powietrza i na morzu, podczas gdy ratownicy z Departamentu Ochrony Ludności Cywilnej oraz policja działali na lądzie. Do akcji włączyli się również nurkowie, którzy nie mogli dołączyć do akcji wcześniej ze względu na trudne warunki panujące na morzu.

To właśnie nurkowie mieli odnaleźć ciało nastolatki. "Ratownicy pracowali dzień i noc, w nadziei na odnalezienie polskiej dziewczyny, która została porwana przez wzburzone morze. Poinformowano mnie, że niestety nurkowie znaleźli dziewczynę martwą" - przekazał minister spraw wewnętrznych Malty Byron Camilleri. Zapewnił, że lokalna policja zapewnia wsparcie rodzinie trzynastolatki.

Porwała ją fala, ojciec ranny

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek po południu. 13-latka została porwana przez morze w miejscowości Cirkewwa, gdy była na spacerze z ojcem i bratem. Zaginęła, kiedy bardzo wysoka fala uderzyła w nabrzeże. Ojciec, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń.

Maltańskie media informowały o poszukiwaniach 13-letniej Polki, które były utrudnione przez trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr.

