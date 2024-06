Gavin Plumb został aresztowany 4 października 2023 roku po tym, jak w internecie przedstawił tajnemu funkcjonariuszowi amerykańskiej policji swoje plany napaści na prezenterkę telewizyjną Holly Willoughby. 37-letni ochroniarz centrum handlowego oskarżony jest o namawianie do spisku, mającego na celu porwanie, zgwałcenie i zabójstwo Willoughby. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Podczas wtorkowej rozprawy w sądzie koronnym w Chelmsford wskazano, że na urządzeniach należących do Plumba odkryto "miliony zdjęć celebrytek". Policyjny detektyw William Belsham powiedział, że ilość materiału jest tak ogromna, że ​​funkcjonariusze byli w stanie zbadać jedynie około 10 procent zdjęć zgromadzonych przez ochroniarza. Willoughby znajdowała się na 10 322 fotografii.

Planował porwanie prezenterki

Podczas poniedziałkowej rozprawy, otwierającej proces, przysięgli usłyszeli, że obranie za cel Willoughby było "największym marzeniem" 37-latka, który w ramach przygotowań do porwania kupił metalowe opaski zaciskowe, nóż i chloroform. Proces sądowy ma potrwać dwa tygodnie.

Holly Willoughby pożegnała się z widzami programu

Holly Willoughby przez 14 lat była jedną ze współprowadzących program "This Morning" na antenie stacji telewizyjnej ITV. W październiku 2023 roku prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała o odejściu z programu. "Czuję, że powinnam podjąć tę decyzję dla siebie i mojej rodziny" - napisała, dziękując współpracownikom i widzom. "To bardzo trudne pożegnanie, jesteście niesamowici i zawsze będę dumna z tego, co razem zrobiliśmy" - oceniła Willoughby.