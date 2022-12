Niemcy, po ujawnieniu planów Obywateli Rzeszy, żądają od władz zdecydowanych działań. Sondaż

Niemiecki tygodnik "Spiegel" opublikował sondaż, z którego wynika, że - po zatrzymaniu planujących zamach stanu członków Obywateli Rzeszy i ich przywódcy księcia Heinricha XIII - Niemcy chcą, by państwo podjęło bardziej zdecydowane działania przeciwko ekstremistom w służbie publicznej. Dyskusja na ten temat trwa od ubiegłego tygodnia, gdy sprawa ujrzała światło dzienne. Przeciwni takim działaniom są tylko wyborcy prawicowo-populistycznej AfD, której działaczka była także wśród zatrzymanych.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie tygodnika "Spiegel" 71 procent ankietowanych opowiada się za tym, aby rząd federalny zintensyfikował swoje działania uderzające w ruchy ekstremistyczne. Tylko 16 procent jest przeciw. Sondaż opublikowano na portalu internetowym gazety w środę, a zorganizowano go po zatrzymaniach tak zwanych Obywateli Rzeszy w ubiegłym tygodniu.

Zwolennicy AfD przeciw

Jedynie zwolennicy prawicowo-populistycznej AfD nie uważają za konieczne podjęcie bardziej zdecydowanych działań przeciwko ekstremizmowi w służbie publicznej. 58 proc. jest przeciwko intensyfikacji działań, a tylko 18 proc. jest za. "To raczej nie jest zaskakujące" - zauważa "Spiegel". Jedna z zatrzymanych w ubiegłym tygodniu w związku z planowaniem zamachu stanu osób, to była posłanka do Bundestagu z AfD, Birgit Malsack-Winkemann.