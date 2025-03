Obietnice, limity przy zakupie, nawet kradzieże. Kryzys jajeczny trwa

Ceny jajek w USA wystrzeliły na tyle, że dochodzi do przemytu z Meksyku oraz Kanady. Część amerykańskich sklepów wprowadziła nawet limity. Prezydent USA Donald Trump poruszył temat przed Kongresem i uderzył w demokratów. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Za śniadanie po nowojorsku - kanapkę z bekonem jajkiem i serem - coraz droższe. Cena jajek w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach wzrosła dwukrotnie. Tuzin małych kosztował pięć dolarów, a teraz dziesięć. W innych miejscach może być nawet drożej, w niektórych miejscach stają się towarem luksusowym. To jeden z najważniejszych problemów administracji Donalda Trumpa , dlatego mówił o tym też w Kongresie. - Prezydent Joe Biden pozwolił, aby cena jaj wymknęła się spod kontroli, a my ciężko pracujemy, aby ją obniżyć - mówił.

- Problem jest na całym świecie. W Stanach jest duża produkcja i dużo kur. Jeśli na jednym kurniku zarażą się kury, to cała ferma, która ma często nawet kilka milionów sztuk, zostaje poddana ubojowi z konieczności. Ta odbudowa potrwa od sześciu do 10 miesięcy - mówi Rafał Ratajczak z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Ceny jaj wzrosły tylko od grudnia do stycznia o ponad 15 procent. To największy wzrost od 10 lat. W niektórych sklepach ich brakuje, inne reglamentują sprzedaż.

Mniej kur oznacza mniej jaj, co wpływa na ceny. Coraz częściej dochodzi też do przemytu na przykład z Kanady czy Meksyku . Na początku lutego w Pensylwanii złodzieje zrabowali 100 tysięcy jajek wartych w przeliczeniu około 160 tysięcy złotych. Amerykanie szukają jaj na świecie, też w Polsce.

Kury na wynajem

Sekretarz rolnictwa Brooke Rollins uważa, że jednym z rozwiązań jest zakup kur przez Amerykanów do własnego ogródka. - Ludzie rozglądają się i myślą, że może mógłbym mieć kurę na moim podwórku i to jest niesamowite. Zgadzam się - mówi Rollins.

Agent nieruchomości Paul Mosley z Phoenix ma 40 kur. - Każdy lubi świeże jajka, są bardziej naturalne. Ale to bardziej hobby, bo dorastałem z nimi jako dziecko i lubię to. Chciałem, aby moje dzieci miały takie same doświadczenia - mówi.

- Zapewniamy też trochę wiedzy w pakiecie, żeby ludzie dowiedzieli się, co podoba się w kurniku, a co nie, co im się podoba w kurach, a co nie, aby mogli podejmować świadome decyzje w przyszłości - mówi Jenn Tompkins z firmy Rent The Chicken.