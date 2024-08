Nowy szef dyplomacji Iranu chce negocjacji z Zachodem, ale stawia warunek

Nowy szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi udzielił pierwszego wywiadu mediom zagranicznym. W rozmowie z agencją Kyodo powiedział, że chce powrotu do negocjacji z Zachodem w sprawie porozumienia nuklearnego. Warunkiem jest "porzucenie przez kraje zachodnie wrogiego podejścia do Iranu".

Aragczi powiedział, że "irańskie MSZ będzie dążyć do zniesienia sankcji nałożonych na gospodarkę kraju i przywrócenia normalnych stosunków handlowych we wspólnocie międzynarodowej". Dodał, że porozumienie z zachodnimi mocarstwami dotyczące umowy nuklearnej "jest możliwe tylko, gdy porzucą one wrogie podejście do Iranu".