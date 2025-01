Nowojorska policja poszukuje osób, które wtargnęły do zamkniętego pociągu metra, a następnie pokonały nim krótki dystans, dewastując wagony. Władze opublikowały nagranie, na którym widać zamaskowane osoby wewnątrz składu.

Policja poinformowała, że do kradzieży doszło koło godziny 22. w sobotę. Kilka osób weszło do pociągu linii R na stacji 71st Avenue w dzielnicy Queens - miejsca postoju pociągów po zakończonym kursie. Według władz intruzi pokonali pociągiem krótki dystans i zdążyli wybić w tym czasie wiele okien. Następnie zamieścili w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jedną osobę przy panelu sterującym, podczas gdy druga siedzi przy przednich drzwiach pociągu z nogami zwisającymi nad torami, a kolejna stoi za nią - przekazała agencja ENEX. W środę policja opublikowała nagranie, na którym widać cztery zamaskowane osoby w wagonie metra. Jak dotąd funkcjonariusze nie znaleźli podejrzanych.

Złodzieje "wiedzieli, jak obsługiwać" pociąg metra

Według operatora nowojorskiego metra, Metropolitan Transportation Authority (MTA), przed kradzieżą drzwi pociągu były zamknięte. - (Poszukiwani) najwyraźniej wiedzieli coś zarówno o tym, gdzie znajduje się pociąg, jak i o tym, jak go obsługiwać i jak zdobyć klucze - powiedział ekspert ds. transportu Robert Paaswell, cytowany przez media.

To nie pierwsza kradzież pociągu metra w Nowym Jorku. Jak przypominają media, we wrześniu ubiegłego roku dwóch 17-latków doprowadziło do uszkodzenia pociągu w Queens, próbując nim sterować.