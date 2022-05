Sprawca ataku w nowojorskim metrze oskarżony

W zeszłym miesiącu doszło do ataku w metrze w Nowym Jorku na Brooklynie. Napastnik, ubrany w maskę gazową, otworzył ogień, oddając co najmniej 33 strzały. 29 osób zostało rannych, z czego 10 miało rany postrzałowe. Początkowo podawano, że znaleziono również niezdetonowane ładunki wybuchowe. Jak się okazało, były to granaty dymne. Sprawca, który został zidentyfikowany przez policję jako Frank James, uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyznę zatrzymano po 30-godzinnej obławie.