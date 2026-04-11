Świat

Atak maczetą w nowojorskim metrze

Policja w Nowym Jorku zastrzeliła napastnika, który zaatakował pasażerów maczetą
Atak maczetą w nowojorskim metrze. Sprawcę zastrzelono
Źródło: Olga Fedorova/EPA/PAP
Policja w Nowym Jorku zastrzeliła mężczyznę uzbrojonego w maczetę, który zaatakował troje pasażerów na stacji metra. Rannych przewieziono do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 9.30 czasu lokalnego na stacji Grand Central Terminal. Napastnik, który zachowywał się agresywnie już podczas jazdy, wysiadł na stacji metra i zaatakował ludzi na peronie linii 7, a następnie w rejonie linii 4, 5 i 6.

Według informacji przekazanych przez władze funkcjonariusze wielokrotnie wzywali mężczyznę do odłożenia broni. Kiedy odmówił i nadal zachowywał się agresywnie, jeden z policjantów wystrzelił. Sprawcę przetransportowano do szpitala Bellevue, gdzie stwierdzono jego zgon.

Atak w Nowym Jorku. "Bezsensowny akt przemocy".

Poszkodowani - dwaj mężczyźni w wieku 84 i 65 lat oraz 70-letnia kobieta - odnieśli obrażenia niezagrażające życiu. Dwóch interweniujących funkcjonariuszy poddano rutynowej obserwacji medycznej w związku z urazem akustycznym, spowodowanym hukiem wystrzału w zamkniętej przestrzeni peronu. Śledczy podkreślili, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na motyw terrorystyczny.

Źródło: Reuters

Burmistrz Zohran Mamdani podziękował policji za szybką reakcję i "powstrzymanie dalszej przemocy". Zapowiedział publikację nagrań z kamer funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującą procedurą.

Gubernator Kathy Hochul określiła zdarzenie jako "bezsensowny akt przemocy". Zadeklarowała podjęcie dalszych kroków dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

Incydenty w nowojorskim metrze

W związku z atakiem ruch pociągów metra na liniach 4, 5 i 6 został czasowo przekierowany, a część sektorów stacji wyłączono z użytku. Pasażerów ewakuowały służby, a teren zabezpieczono taśmami policyjnymi. Świadkowie opisywali chaos i obecność licznych patroli na miejscu zdarzenia.

Ostatnio w nowojorskim metrze odnotowano inne incydenty z użyciem przemocy. Na początku kwietnia niezidentyfikowany sprawca zranił w twarz 15-latka w pociągu linii A. Kilka dni wcześniej na Brooklynie doszło do pobicia pasażera na peronie.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

USANowy JorkPrzemocPrzestępstwa
