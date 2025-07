Nowy dowódca sił NATO w Europie

Generał Cavoli przekazał dowództwo nad siłami sojuszniczymi generałowi Grynkewichowi Źródło: Reuters

Generał Sił Lądowych USA Christopher Cavoli przekazał w piątek stanowisko naczelnego dowódcy Sojuszniczych Sił Europy (SACEUR) NATO generałowi Alexusowi Grynkewichowi z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Tym samym została podtrzymana trwająca od 75 lat tradycja, zgodnie z którą na czele sił NATO stoi amerykański generał.

Grynkewich zastąpił Cavolego, który sprawował swoją funkcję od lipca 2022 roku.

Mark Rutte, Christopher G. Cavoli, Alexus G. Grynkewich Źródło: NATO

Rutte: liczymy na elastyczność, żeby zapewnić Ukrainie obronę

W ceremonii zmiany dowództwa, która odbyła się w Kwaterze Głównej Naczelnych Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE) w Mons w Belgii, wziął udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Holender podkreślił, że nowy najwyższy dowódca wojskowy NATO będzie miał kluczowe znaczenie w obliczu rosnącej odpowiedzialności Europy za zbiorową obronę.

Rutte powiedział, że rozumie potrzebę USA, aby utrzymać własne zapasy broni, ale dodał, że liczy na elastyczność, by zapewnić Ukrainie dalsze otrzymywanie niezbędnego wsparcia wojskowego w wojnie obronnej z Rosją.

Odniósł się w ten sposób do doniesień mediów o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie niektórych pocisków do systemów obrony powietrznej, co potwierdził Biały Dom.

- Całkowicie rozumiem, że Stany Zjednoczone chcą się upewnić, iż zapasy są na poziomie, który zapewni nam zbiorową obronę, której potrzebujemy - powiedział Rutte. - Wszyscy liczymy na poziom elastyczności, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje - dodał.

Alexus Grynkewich Źródło: NATO

Wojskowy z białoruskimi korzeniami

Alexus Grynkewich był dotąd czterogwiazdkowym generałem Sił Powietrznych USA i pełnił rolę dyrektora operacji w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Wcześniej był znany głównie jako dowódca lotnictwa w Dowództwie Centralnym (CENTCOM), gdzie kierował siłami USA na Bliskim Wschodzie, między innymi podczas nalotów przeciwko Hutim w Jemenie, działań wspierających Izrael w przeciwstawianiu się irańskim atakom rakietowym czy operacji wymierzonych w proirańskie bojówki w Syrii i Iraku.

Według Defense News, w swojej ostatniej roli, którą pełnił od kwietnia 2024 roku, zajmował się również wsparciem dla sił ukraińskich. Karierę rozpoczynał jednak jako pilot myśliwców F-16 i F-22. Jak przekazało Radia Swoboda, wojskowy ma korzenie białoruskie.

Generał Alexus Grynkewich Źródło: US Air Force