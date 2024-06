Książę William o stanie zdrowia księżnej Kate

Tak, jest już lepiej - powiedział książę William, pytany o stan zdrowia swojej żony, księżnej Kate. Pytanie zadane zostało przez jednego z weteranów, z którymi William spotkał się podczas obchodów rocznicy lądowania w Normandii. Księżna Kate od kilku miesięcy nie pojawia się publicznie, a w marcu poinformowała o zdiagnozowaniu u niej nowotworu.

Brytyjski następca tronu spotkał się z weteranami w środę podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Książę William wspomniał o stanie zdrowia swojej żony, księżnej Kate, gdy jeden z weteranów zapytał go, czy księżna "czuje się już lepiej". - Tak, jest już lepiej, dziękuję - odpowiedział William. - Bardzo chciałaby tu dzisiaj być - dodał.

Książę wspomniał też, że babcia Kate, Valerie Middleton, pracowała w słynnym brytyjskim ośrodku kryptologicznym Bletchley Park, gdzie Alan Turing i inni kryptolodzy złamali kod niemieckiej Enigmy w 1941 roku. Nagranie rozmowy księcia z weteranem zostało udostępnione w mediach społecznościowych.

Nowotwór księżnej Kate

Księżna Kate nie pojawia się publicznie od końca 2023 roku. W marcu Pałac Kensington opublikował nagranie, w którym księżna poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i przechodzi chemioterapię. Portal "Vanity Fair", powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podał pod koniec maja, że Kate "ma za sobą ważny etap leczenia". - To była wielka ulga, że toleruje leki i czuje się o wiele lepiej - stwierdził przyjaciel rodziny, cytowany przez "VF". - To był oczywiście bardzo trudny i niepokojący okres. Wszyscy byli blisko niej: William, jej rodzice, siostra i brat - dodał.

Wciąż nie wiadomo, kiedy żona następcy brytyjskiego tronu wróci do wykonywania publicznych obowiązków. Ponieważ księżna sprawuje honorowe dowództwo nad Gwardzistami Irlandzkimi, jednym z regimentów Brytyjskiej Armii, od pewnego czasu spekulowano, że przy okazji parady będącej próbą generalną przed Trooping the Colour powróci ona do publicznej aktywności, którą wstrzymała w związku z wykryciem u niej nowotworu. Kate nie pojawi się jednak na tym wydarzeniu.

Księżna Kate i książę William EANDY RAIN/PAP/EPA

Kate od kilku miesięcy nie pojawia się publicznie

Niewiadomą pozostaje, czy żona księcia Williama weźmie udział w samej Trooping the Colour, którą zazwyczaj obserwują wszyscy wykonujący obowiązki członkowie rodziny królewskiej. Gdy w styczniu poszła do szpitala na zabieg jamy brzusznej - kiedy jeszcze nie było wiadomo o jej nowotworze - informowano, że nie będzie brać udziału w żadnych wydarzeniach publicznych co najmniej do Wielkanocy. Pod koniec maja Pałac Kensington przekazał z kolei, że nie należy się tego spodziewać do czasu, gdy zgodę na to wyrażą lekarze.

Trooping the Colour to organizowana z okazji urodzin brytyjskiego monarchy parada wojskowa połączona z przeglądem wojska. W tym roku odbędzie się ona 15 czerwca. W uroczystości co roku bierze udział ponad 1400 żołnierzy z ceremonialnych jednostek brytyjskiej armii, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych, którzy po przeglądzie wojska dokonywanym przez monarchę na defiladowym placu Horse Guards Parade wracają do Pałacu Buckingham.

Parada Trooping the Colour w 70-lecie panowania królowej Elżbiety II, 2022 r. BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: ABC News, Time, tvn24.pl