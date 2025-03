Spór w parlamencie o nazwę kraju. Opozycja sugeruje referendum

W swojej decyzji wydanej we wtorek Gerry Brownlee podał, że chociaż "Nowa Zelandia" jest oficjalną nazwą, maoryska nazwa "Aotearoa" jest powszechnie używana, w tym na pieniądzach oraz w paszportach. Deputowani do nowozelandzkiego parlamentu mogą posługiwać się trzema językami: angielskim, maoryskim lub nowozelandzkim językiem migowym i "nie ma potrzeby dalszej dyskusji" - przekazał spiker Izby Reprezentantów. "Jeśli innym członkom (Izby Reprezentantów - red.) nie podobają się pewne słowa, nie muszą ich używać" - dodał Brownlee, zaznaczając, że nie spodziewa się kolejnych wniosków formalnych w tej sprawie.

Spór o nazwę kraju

Decyzja spikera zapadła po tym, jak Winston Peters - wicepremier, minister spraw zagranicznych i lider populistycznej Partii Najpierw Nowa Zelandia (New Zealand First Party, NZ First) zapytał, dlaczego poseł Partii Zielonych Ricardo Menéndez March użył określenia "Aotearoa" podczas obrad parlamentu w zeszłym miesiącu. Peters zasugerował, że konieczne jest przeprowadzenie referendum, które rozstrzygnie, czy można używać tej nazwy kraju w Izbie Reprezentantów - podało BBC we wtorek.