Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Aresztowany miał połknąć wysadzany diamentami medalion w kształcie jaja Fabergé

egg
Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie
Źródło: Reuters
Policja z Auckland aresztowała 32-latniego mężczyznę w związku z nietypową kradzieżą w tamtejszym sklepie jubilerskim. Zatrzymany miał połknąć wysadzany diamentami medalion z motywem słynnego jaja Fabergé.

Medalion z 18-karatowego złota w kształcie inspirowanym słynnymi jajami Fabergé, z miniaturową ośmiornicą w środku, zniknął z wystawy w sklepie jubilerskim w Auckland w piątek popołudniu. Obsługa sklepu powiadomiła policję, a podejrzanym o kradzież jest 32-latek, który rzekomo miał go połknąć. Został zatrzymany i poddany badaniu lekarskiemu, a później przewieziony do aresztu - podaje CNN. Jak podają służby, dotychczas nie odzyskano biżuterii, a zatrzymany mężczyzna jest monitorowany.

Medalion, który miał połknąć Nowozelandczyk
Medalion, który miał połknąć Nowozelandczyk
Źródło: faberge.com

Kunsztowne dzieła i rekordowe ceny

Naszyjnik, którego wartość jest wyceniona na ponad 33 tys. dolarów nowozelandzkich (cena w polskim salonie to prawie 87 tys. złotych), inspirowany jest filmem "Ośmiorniczka" z serii o agencie 007, w którym pojawiły się słynne jaja. Ten wyrób - zgodnie z opisem producenta - wysadzany jest 60 białymi diamentami i 15 szafirami.

Oryginalne jaja Fabergé warte są obecnie miliony. Zostały stworzone w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku. Ich nazwa pochodzi od nazwiska twórcy - Petera Carla Fabergé. Jaja wykonywane były ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, masy perłowej czy też kości słoniowej. Pierwsze 10 sztuk powstało na zamówienie cara Aleksandra III Romanowa. Wysadzane diamentami kryształowe jajo Fabergé, niegdyś należące do rosyjskiej rodziny carskiej, zostało w tym tygodniu sprzedane za rekordową kwotę. 22,9 mln funtów, czyli ponad 110 mln złotych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, BBC, RNZ

Źródło zdjęcia głównego: faberge.com

Udostępnij:
TAGI:
Nowa Zelandia
Czytaj także:
Hiszpania
Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki
METEO
imageTitle
Sromotna porażka zamiast Euro. Polska kandydatura zmiażdżona
Najnowsze
Marcin Przydacz
Prezydencki minister: Sikorski eskaluje spór
Polska
imageTitle
Gwiazda NBA zmieni klub? Kolejna szokująca wymiana na horyzoncie
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na wystawie Marka Suskiego
Suski otworzył swoją wystawę. Oglądał między innym Kaczyński
Polska
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Pies głodzony, przetrzymywany w brudzie i odchodach. Szukają właściciela
WARSZAWA
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
BIZNES
shutterstock_2508296357
Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar
Świat
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie. Wielu rannych
Kraków
imageTitle
On był w śpiączce, żona rodziła. "Największy cud, o jakim mogłem marzyć"
EUROSPORT
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szef MSZ Ukrainy: Witkoff kontaktował się z nami po rozmowie z Moskwie
Świat
Mgła
Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz
METEO
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
BIZNES
0312_debata
"Nie ryba, tylko wędka". Czy bogaci powinny dzielić się pieniędzmi?
Polska
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka
WARSZAWA
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "Challenge zaczyna się na szczycie"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Kielce
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
Polska
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Polska
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
shutterstock_1085833421_1
"To sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu"
Polska
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica