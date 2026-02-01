Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"

Laura Dogu przybyła do Caracas (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

"Właśnie przybyłam do Wenezueli. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy" - ogłosiła nowa szefowa misji dyplomatycznej USA w Wenezueli Laura Dogu w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono zdjęcia przedstawiające ją na lotnisku.

Zadowolenie z powodu jej przybycia wyraził szef wenezuelskiej dyplomacji Yvan Gil. Podkreślił, że jest to część procesu, który ma na celu "rozwiązanie istniejących różnic zdań poprzez dialog dyplomatyczny".



Kim jest Laura Dogu?

Dogu pracowała dotąd w Kolumbii jako charge d'affaires w wydziale ds. Wenezueli. Jak podaje oficjalna strona ambasady USA w Wenezueli, wcześniej była ambasadorką Stanów Zjednoczonych w Hondurasie i Nikaragui, a przed tym między innymi doradczynią ds. polityki zagranicznej szefa sztabu armii USA oraz zastępczynią dyrektora w FBI w komórce zajmującej się odzyskiwaniem zakładników.

Stacja CNN oceniła jej przybycie do Caracas jako znaczący krok w stronę przywrócenia relacji dyplomatycznych pomiędzy Waszyngtonem a Caracas.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w środę, że Dogu będzie pracowała w Caracas, a Stany Zjednoczone "bardzo szybko" utworzą misję dyplomatyczną w Wenezueli. Według informacji CNN Waszyngton planuje też stałą obecność CIA w tym kraju.

Uderzenie USA i pojmanie Nicolasa Maduro

USA wycofały swoich dyplomatów z Wenezueli i wstrzymały działalność ambasady w Caracas w 2019 roku. Wcześniej Wenezuela ogłosiła zerwanie relacji dyplomatycznych z USA w odpowiedzi na uznanie przez nie opozycjonisty Juana Guaido za tymczasowego prezydenta.

3 stycznia wojska USA przeprowadziły uderzenia na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Amerykańscy komandosi pojmali prezydenta Nicolasa Maduro i wywieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżany m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną". Nie przyznał się do winy. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie. Obowiązki prezydenta przejęła wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która według Waszyngtonu jest skłonna do współpracy z USA.

