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Świat

Wyrok w sprawie Mariusa Borga Hoeiby'ego. Syn księżnej skazany

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Marius Borg Hoeiby
Marius Borg Hoeiby w sądzie w 2024 roku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Lise Åserud / Ritzau Scanpix Norway / Forum
Marius Borg Hoeiby został skazany przez sąd w Oslo na cztery lata więzienia. Został uznany za winnego między innymi dwóch gwałtów. Hoeiby to syn księżnej koronnej Mette-Marit, żony następcy norweskiego tronu.

Hoeiby został uznany za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Marius Borg Hoeiby
Marius Borg Hoeiby
Źródło zdjęcia: Lise Åserud / Ritzau Scanpix Norway / Forum

Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania od Hoeiby'ego na rzecz czterech kobiet. Nora Haukland ma otrzymać 100 tysięcy koron (ok. 38,3 tysiąca zł), a trzem innym kobietom sąd przyznał 230 tysięcy, 200 tysięcy i 110 tysięcy koron (odpowiednio około 88 tysięcy, 76 tysięcy i 42 tysiące zł).

Wyrok w sprawie Hoeiby'ego. Uniewinnienie od części zarzutów

Hoeiby został uniewinniony od czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Sąd ogłosił wyrok pod nieobecność oskarżonego. Nie pojawił się on na sali rozpraw z powodu choroby i wysłuchał orzeczenia zdalnie.

Wyrok zapadł po procesie, który rozpoczął się 3 lutego i trwał do 19 marca. Prokuratura domagała się dla Hoeiby'ego siedmiu lat i siedmiu miesięcy więzienia. Obrona wnosiła o uniewinnienie od najpoważniejszych zarzutów, w tym czterech zarzutów gwałtu. Za czyny, do których Hoeiby przyznał się w całości lub częściowo, proponowała karę półtora roku pozbawienia wolności.

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Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że w sprawach karnych obowiązuje zasada, by każdą rozsądną wątpliwość interpretować na korzyść oskarżonego. Jeśli istnieje realistyczna możliwość, że oskarżony jest niewinny, sąd ma obowiązek go uniewinnić - dodał.

Hoeiby jest synem księżnej koronnej Mette-Marit z jej związku sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Haakonem. Dorastał w otoczeniu rodziny królewskiej, ale nie otrzymał tytułu, nie był częścią dworu i nie wykonywał obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchii.

Sprawa syna żony następcy tronu Norwegii

Sprawa obejmowała wydarzenia z lat 2018-2026. Akt oskarżenia liczył łącznie 40 punktów i dotyczył między innymi przestępstw seksualnych, przemocy, gróźb, naruszania zakazów kontaktu, zniszczenia mienia, przestępstw narkotykowych oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. W sądzie zgromadzono ponad 10 tysięcy stron dokumentów oraz setki stron korespondencji elektronicznej. Zeznawało ponad 70 świadków, wśród nich osoby znane z norweskich mediów i przedstawiciele świata kultury, m.in. redaktor magazynu "Subjekt" Danby Choi, aktorka Mia Gundersen i influencerka Sophie Elise.

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Źródło: PAP
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Tagi:
NorwegiaOsloSądPrzestępstwa
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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