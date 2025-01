Koncepcja przewiduje, że Norwegia zwiększy armię. Nowe budynki mieszkalne będą obowiązkowo posiadać schron. Państwo będzie mogło wstrzymać sprzedaż nieruchomości, a każdy mieszkaniec kraju w czasie wojny będzie zobowiązany do pracy.

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere zapowiedział zwiększenie liczebności norweskiej armii i powoływanie do służby wojskowej co roku zamiast obecnych 8 tys. co najmniej 12 tys. poborowych. Wzmocnione mają zostać kompetencje i zadania cywilnych formacji bezpieczeństwa, w szczególności policji.