Świat Niósł trumnę króla. Kilka dni później sąd musiał zdecydować o jego losie Maciej Wacławik |

Rodzina królewska wyszła do zgromadzonych przed Pałacem Królewskim. Pierwszy raz od śmierci Haralda V Źródło wideo: Enex Źródło zdj. gł.: Lise Åserud/NTB/PAP/EPA

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Zgodnie z decyzją sądu, 29-latek uznany za winnego gwałtów i przemocy mógł przebywać w wyznaczonych miejscach z nadajnikiem na kostce w ramach dozoru elektronicznego do 7 września. Prokuratura w środę zawnioskowała jednak o przedłużenie aresztu domowego - przekazała prokurator Oda Karterud w rozmowie z portalem Nettavisen.

Obrońca syna królowej Mette-Marit jeszcze tego samego dnia oświadczył, że jego klient zgodził się na przedłużenie dozoru elektronicznego o cztery tygodnie. - Nadal nie zgadza się z prokuraturą, że istnieje ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa, ale z szacunku dla zbliżającego się pogrzebu [króla Haralda V - red.] i ogólnej sytuacji w rodzinie pragnie teraz spokoju wokół tej sprawy i uniknięcia jakiegokolwiek zamieszania związanego z kwestią, czy areszt powinien zostać przedłużony, czy też nie - powiedział adwokat Petar Sekulic w rozmowie ze stacją telewizyjną TV2.

Hoeiby niósł trumnę króla

15 czerwca Hoeiby został skazany na cztery lata pozbawienia wolności, jednak odwołał się od wyroku. 29-latek od momentu skazania przebywał w areszcie, jednak po czterech tygodniach - zgodnie z prawem - sąd musiał postanowić, jak dalej będzie oczekiwał na wyrok drugiej instancji. Wówczas zdecydowano o dozorze elektronicznym, uzasadniając to ryzykiem ponownego popełnienia przestępstwa.

Hoeiby znalazł się w gronie osób, które 31 sierpnia przeniosły trumnę Haralda V z Czerwonego Salonu do kaplicy Pałacu Królewskiego w Oslo.

Przeniesienie trumny króla Haralda V do kaplicy pałacowej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

Jeden z fotoreporterów zrobił też zdjęcie, na którym widać, jak król Haakon VIII i jego pasierb wyglądają przez jedno z okien pałacu. Dziennikarz Kjetil B. Alstadheim na łamach dziennika "Aftenposten" określił zdjęcie w oknie oraz fakt, że Hoeiby niósł królewską trumnę przez "najwspanialszą salę pałacu" jako "historyczne".

Norwegowie podzieleni w sprawie Hoiby'ego

- To był historyczny moment. Osoba przebywająca w areszcie [domowym] towarzyszyła trumnie ukochanego króla - komentuje Alstadheim w wypowiedzi dla portalu tvn24.pl. Dodaje, że dzięki apelacji sprawa Hoiby'ego nadal będzie budziła w Norwegii duże zainteresowanie.

Right before the procession began, new king Haakon and Marius Borg Høiby were seen through a window looking down at the expansive space in front of the palace where people continue to come and pay respect to late King Harald



📸 Torstein Georg Bøe/NRK https://t.co/Wo2hu7slFF pic.twitter.com/sqcbuCjvnR — Victoria Uwonkunda (@Afroscandi) August 31, 2026 Rozwiń

- Zdjęcia pokazują, jak blisko jest on związany z rodziną, mimo że nie pełni żadnej oficjalnej funkcji w rodzinie królewskiej - zauważa dziennikarz. Zwraca uwagę, że Norwegowie są podzieleni: niektórzy uważają, że pojawienie się syna królowej podczas ważnej uroczystości to próba rehabilitacji go jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku. - Inni pozytywnie oceniają fakt, że rodzina nie odwraca się od niego plecami - komentuje.

Pogrzeb króla Haralda V odbędzie się 9 września o godz. 13 w katedrze w Oslo - poinformował norweski Dwór Królewski.

Redagował AM