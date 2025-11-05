Chiny wsparły afrykański kraj, któremu Donald Trump zagroził interwencją

Szef sztabu w Nigerii zaproponował całkowite ogrodzenie kraju, aby powstrzymać napływ terrorystów Źródło: Reuters

Chińskie oświadczenie pojawiło się w okresie narastających napięć między Stanami Zjednoczonymi a Nigerią po tym, gdy prezydent USA Donald Trump oskarżył rząd w Abudży o brak ochrony chrześcijan i zagroził wstrzymaniem pomocy oraz podjęciem działań zbrojnych. Prezydent Nigerii Bola Tinubu odrzucił te oskarżenia, podkreślając zaangażowanie kraju na rzecz wolności religijnej.

Chińskie wsparcie dla Nigerii

We wtorek rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Chin Mao Ning poinformowała o poparciu Pekinu dla suwerenności i rozwoju Nigerii. - Sprzeciwiamy się ingerencji jakiegokolwiek państwa w sprawy wewnętrzne innych państw pod pretekstem religii i praw człowieka. Sprzeciwiamy się bezmyślnym groźbom sankcji i użyciu siły - mówiła podczas konferencji prasowej.

Tym samym Chiny oficjalnie przestrzegły we wtorek Stany Zjednoczone przed wykorzystywaniem tych powodów jako pretekstu do ingerencji w wewnętrzne sprawy Nigerii, która jest jednym z najważniejszych afrykańskich partnerów Pekinu.

Na stanowisko Pekinu niemal natychmiast zareagował republikański kongresmen Riley M. Moore, pisząc na platformie X, że Stany Zjednoczone nie ugną się pod presją Pekinu i muszą bronić chrześcijan w obliczu brutalnych ataków w Nigerii. Dodał też, że Chiny nie będą dyktować USA ich polityki zagranicznej.

Nigeria - sytuacja w kraju

Nigeria jest jednym z najważniejszych afrykańskich partnerów Chin i odgrywa kluczową rolę w chińskiej Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI). Chińskie firmy poczyniły potężne inwestycje w infrastrukturę, energetykę i projekty górnicze w tym zachodnioafrykańskim kraju. W sam nigeryjski przemysł przetwórstwa litu od września 2023 r. zainwestowały ponad 1,3 mld dolarów, co pod koniec października ujawnił nigeryjski minister rozwoju Dele Alake.

Nigerię, najludniejszy kraj Afryki, zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych wyznających zarówno wierzenia tradycyjne, jak i chrześcijańskie czy muzułmańskie, które przez długi czas żyły w pokoju. We wtorek nigeryjski minister spraw zagranicznych Yusuf Tuggar przekonywał, że zaangażowanie państwa w prześladowania religijne jest w Nigerii niemożliwe, bo zabrania tego konstytucja.

Reuters przypomniał jednak, że w państwie tym dochodziło często do wybuchów konfliktów na tle religijnym i etnicznym. Walki toczyły się też o zasoby i dostęp do wody. Ponadto od 15 lat zmilitaryzowana radykalna islamska organizacja Boko Haram terroryzuje północno-wschodnią część kraju, a w wyniku jej działań zginęło dziesiątki tysięcy ludzi, głównie muzułmanów.

