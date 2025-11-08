"Nigdy wcześniej niewidziana" liczba rakiet i dronów zaatakowała w Ukrainie

Rosyjski ostrzał Charkowa, Ukraina, 7 listopada 2025 roku. Zniszczona stacja benzynowa Źródło: Reuters

Firma Centrenerho napisała w komunikacie o "nigdy wcześniej niewidzianej liczbie rakiet i niezliczonej liczbie dronów, które kilka razy na minutę celowały w elektrownie cieplne odbudowane po niszczycielskim ataku w 2024 roku".

Zaznaczono, że nie minął nawet miesiąc od poprzedniego ataku, a Rosja jednocześnie uderzyła w całą produkcję Centrenerho. "Zatrzymaliśmy się (...). Obecnie produkcja energii wynosi zero. Zero! Straciliśmy to, co odbudowywaliśmy w trybie całodobowym. Całkowicie!" - oświadczyła spółka.

Wiosną 2024 roku Centrenerho zostało całkowicie odcięte po atakach Rosji.

Brak prądu w Charkowie po rosyjskim ostrzale, 8 listopada 2025 roku Źródło: PAP/EPA/Siergiej Kozłow

Problemy dla mieszkańców i przemysłu

Firma podkreśliła, że będzie odnawiać, naprawiać i wdrażać technikę nowej generacji. Spółka energetyczna eksploatuje dwie elektrownie cieplne: Trypilską w obwodzie kijowskim, zaopatrującą w prąd między innymi stolicę kraju, i Zmijiwską - w obwodzie charkowskim.

"Rosja ponownie zaatakowała elektrownię cieplną DTEK. Sprzęt został poważnie uszkodzony. Pracujemy nad usunięciem skutków ostrzału" - czytamy w komunikatorze Telegram. Od początku pełnowymiarowej inwazji elektrownie cieplne DTEK zostały zaatakowane ponad 210 razy.

Operator systemu przesyłowego Ukrenerho powiadomił, że ograniczenia zużycia energii elektrycznej w niedzielę będą obowiązywać w większości regionów przez całą dobę. Według Ukrenerho harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla ludności będą wprowadzane rotacyjnie. Przez całą dobę ograniczenia będą obowiązywały również w przemyśle.

Ukrenerho sprecyzowało, że ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym spowodowaną rosyjskimi ostrzałami, w sobotę ograniczenia będą musiały obowiązywać do końca doby, a nie - jak wcześniej zapowiadano - do godziny 21 dla ludności i do godziny 22 dla przemysłu.

