Niepokojące alerty w Ukrainie. Wojsko: system ostrzegania został zhakowany
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że aplikacja przez krótki okres czasu przesyłała ostrzeżenia, że Kijów i inne rejony Ukrainy mogą być zaatakowane bronią nuklearną i chemiczną oraz, że istnieje zagrożenie walkami ulicznymi. Ostrzegała też przez rosyjskim pociskiem balistycznym Oresznik.
"Aplikacja wydaje się być pod wpływem wroga. Nie ma zagrożenia radioaktywnego! Zachowajcie spokój i śledźcie nasze komunikaty na naszym kanale" - zaapelowało dowództwo na Telegramie. Zakłócenia w działaniu aplikacji nieco później ustąpiły.
Ukraińskie ministerstwo przekształceń cyfrowych podało, że aplikacja jest chwilowo nieczynna, ale inne środki ostrzegania ludności oraz systemy syren alarmowych funkcjonują normalnie.
Rosja o "zmasowanym cyberataku" na jej mobilną aplikację
Później, w poniedziałek nad ranem rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało o "zmasowanym cyberataku" na jego mobilną aplikację ostrzegającą ludność cywilną o atakach dronów i innych zagrożeniach.
"Uwaga! Aplikacja mobilna ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji stała się celem zmasowanego cyberataku, który umożliwia atakującym rozpowszechniać fałszywe informacji wśród ludności" - głosi komunikat ministerstwa umieszczony na komunikatorze Telegram.
Dodano, że "prowadzone są obecnie prace w celu usunięcia skutków ataku i przywrócenia normalnego funkcjonowania aplikacji".
Rosyjskie ataki i koniec rozejmu w Ołeszkach
W nocy z niedzieli na poniedziałek zakończył się rozejm w Ołeszkach. Wysoki rangą przedstawiciel MSZ Ukrainy poinformował agencję AFP, że Moskwa odmówiła zaproponowanego przez stronę ukraińską przedłużenia zawieszenia broni w tym rejonie. Celem porozumienia było dostarczenie pomocy humanitarnej ludności cywilnej i jej ewakuację.
Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w sobotę po południu, że mieszkańcy ewakuowani z Ołeszek wrócili już na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Wraz z ewakuowanymi wróciła ukraińska delegacja, która w Ołeszkach wykonywała misję humanitarną.
W trakcie rozejmu Rosjanie atakowali inne ukraińskie miasta, uderzając w infrastrukturę krytyczną.