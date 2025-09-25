Niemiecki minister ostrzega: Rosja śledzi nasze satelity

Pistorius, cytowany przez Reutersa, zaalarmował, że Rosja i Chiny zwiększyły w ostatnich latach swoje zdolności w przestrzeni kosmicznej. - Oni mogą zakłócić działania satelitarne, oślepiać satelity, wpływać na ich działanie w inny sposób lub fizycznie je zniszczyć - powiadomił.
Miliardy na projekty kosmiczne
Minister zaznaczył przy tym, że dwie rosyjskie satelity Łucz-Olimp śledzą satelity konsorcjum Intelsat (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej), których używa między innymi niemieckie wojsko.
Zgodnie z deklaracją Pistoriusa niemiecki rząd planuje do 2030 roku przeznaczyć około 35 miliardów euro na projekty kosmiczne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z obronnością.
