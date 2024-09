AfD zdobędzie Turyngię i Saksonię? Ruszły wybory, na które patrzą nie tylko Niemcy

W odległości zaledwie 100 metrów od AfD, nawet 3000 osób protestowało przeciwko prawicowemu ekstremizmowi w Turyngii. W mieście rozmieszczono duże siły policji. "Podczas obu zgromadzeń nie doszło do żadnych poważnych incydentów" - twierdzą władze. W niedzielę AfD może przejść do historii w Turyngii i Saksonii, a za kilka tygodni w Brandenburgii, jeśli wygra wybory - powiedziała Weidel. Hoecke również stwierdził, że AfD może w niedzielę "napisać historię".

Turyngia. Duża przewaga AfD w sondażu

Jeżeli wyborcy nie zmienią diametralnie swoich preferencji politycznych do niedzieli, to wszystko wskazuje na to, że do landtagu w Turyngii wielu posłów wprowadzą populiści – AfD i BSW.