Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Skrajna prawica rośnie w siłę. AfD potroiło notowania w kluczowym landzie

Wybory samorządowe w Nadrenii-Westfalii w Dortmundzie
Szefowa MSW Niemiec o AfD: wykazano, że jej działania są wymierzone w wolnościowy i demokratyczny porządek państwa
Źródło: TVN24, Reuters
Antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 16,5 procent głosów w wyborach samorządowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, plasując się na podium za rządzącymi chadekami z CDU i socjaldemokratami. Oznacza to, że skrajnie prawicowa partia potroiła swoje notowania w landzie, uchodzącym w Niemczech za polityczny barometr.

W niedzielę odbyły się wybory do parlamentu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia na zachodzie Niemiec.

Głosowanie było postrzegane jako pierwszy poważny test wyborczy kanclerza Friedricha Merza z CDU od czasu, gdy cztery miesiące temu stanął na czele niemieckiego rządu - zwraca uwagę dziennik "Guardian".

Jak wynika z sondaży exit poll, wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii zwyciężyło CDU uzyskując 34 procent poparcia. Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to oznaczało najniższy w historii wynik chadeków w wyborach samorządowych w tym kluczowym landzie.

Wybory samorządowe w Nadrenii-Westfalii w Dortmundzie
Wybory samorządowe w Nadrenii-Westfalii w Dortmundzie
Źródło: Leon Kuegeler / Reuters / Forum

Na drugim miejscu uplasowali się socjaldemokraci z SPD zdobywając 22,5 procent głosów. To - podobnie jak w przypadku CDU - historycznie niski wynik ugrupowania. Trzecią siłą w Nadrenii Północnej-Westfalii okazuje się skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, którą poparło 16,5 procent wyborców - to ponad trzykrotnie więcej niż 5,1 proc., jakie ugrupowanie uzyskało w 2020 roku.

Frekwencja wyniosła 59 procent.

Głównymi tematami kampanii wyborczej w Nadrenii Półncnej-Westfalii były osłabiona gospodarka kraju, rosnące bezrobocie, a także narastające obawy związane z imigracją - kluczowym tematem podnoszonym przez AfD. Na kampanię w Nadrenii Północnej-Westfalii wpłynęły również kwestie międzynarodowe, w tym wojna w Ukrainie - zauważa "The Guardian".

"Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Musimy pozostać krajem przemysłowym!"

Jakub Loska

Prawica rośnie w siłę

AfD poczyniła w ostatnich latach historyczne postępy, stając się drugą najsilniejszą siłą polityczną na szczeblu krajowym - przypomina "Deutsche Welle". Jak dodaje, większość wyborców AfD pochodzi z krajów związkowych we wschodnich Niemczech, jednak wynik niedzielnych wyborów oznacza, że partia rośnie w siłę także na zachodzie kraju.

Jak wskazują analitycy polityczni, rezultat głosowania dowodzi, że AfD jest na dobrej drodze do powtórzenia sukcesów, jakie odniosła w landach byłej NRD, gdzie - jak pisze "The Guardian" - "najskuteczniej wykorzystuje niezadowolenie wyborców ze status quo". Alternatywa dla Niemiec wyznaczyła sobie ambitny cel, by do 2027 roku wejść do rządu federalnego. Na razie jest największą partią opozycyjną w Bundestagu.

Nowy zakaz dla członków AfD w Niemczech
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy zakaz dla członków AfD w Niemczech

Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) ma największy elektorat ze wszystkich niemieckich landów - zamieszkuje ją prawie 18 milionów ludzi, czyli blisko jedna czwarta wszystkich obywateli Niemiec. To oznacza, że wynik wyborów w tym regionie ma ogromne politycznie znaczenie dla całego kraju. Mawia się, że land jest "politycznym barometrem" w Niemczech. Wybory w NRW odbywają się stosunkowo często w trakcie kadencji rządu federalnego, przez co są traktowane jako referendum popularności rządu w Berlinie.

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: The Guardian, DW, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leon Kuegeler / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyAfDPolityka
Czytaj także:
imageTitle
"Złamane serce" Brytyjki. Miała walczyć o medal, skończyła z płaczem i na wózku
Najnowsze
Poważny wypadek na trasie Jawor–Strzegom
Ratowali życie rannym w wypadku. Nagle pojawił się dron
Wrocław
Złodziej Lexusa
Podejrzany o kradzież samochodu Tusków trafił do aresztu
Trójmiasto
imageTitle
Iga Świątek wspiera młodych sportowców. Ruszył program stypendialny mistrzyni
EUROSPORT
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Policjantom powiedział, że "uczy się jeździć"
WARSZAWA
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
"Halo, proszę wyjść stamtąd!". Oszust przegoniony dzięki kamerze
Poznań
imageTitle
Dwaj polscy koszykarze wśród najlepszych graczy EuroBasketu
EUROSPORT
GettyImages-1258349445
Awaria sytemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"
BIZNES
Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą
Statkiewicz "odnalazł się" w "najgorszym miejscu do odbycia kary"
Świat
15 min
1209_cnb_rok_powodz
PremieraSłyszą, że są głupi, że niczego się nie nauczyli. Jak wygląda ich życie rok od "wtedy"?
Czarno na białym
Stronie Śląskie, 15.09.2025
Miasto to nadal "wielki plac budowy", mieszkańcy mają "traumatyczne spojrzenie na kwestię pogody"
Wrocław
Waldemar Żurek
Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?
Jan Kunert
Donald Tusk
"To są nasze pieniądze". Zapowiedź premiera
BIZNES
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
WARSZAWA
Zderzenie dwóch ciężarówek na A4
"Najechał na tył drugiej ciężarówki". Zderzenie i utrudnienia na autostradzie
Katowice
Serwal sawannowy w polskim lesie
"Widziano serwala sawannowego. To nie żart". Leśnicy apelują
Wrocław
imageTitle
Wielki sukces i spore pieniądze. Polak wygrał chiński turniej
EUROSPORT
Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
"Telewizyjne Oscary" rozdane. Te momenty przejdą do historii
Kultura i styl
Najwyższy budynek stoi po przeciwległej stronie pomnika z osiołkami
Ratusz wróci na rynek, ludzie nad jezioro. Były dziennikarz wprowadza nowe porządki
Filip Czekała
Amfetamina (zdjęcie ilustracyjne)
FBI spalało narkotyki w schronisku. "Zespół i zwierzęta wystawione na kontakt z metamfetaminą"
Świat
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Rosyjskie drony i "wstępne raporty". Na pełną wersję jeszcze poczekamy
Polska
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Potrącenie przed domem weselnym. Nie żyje 36-latek
Rzeszów
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
imageTitle
"Czasami najtrudniejsza walka toczy się w umyśle". Świat boksu żegna Hattona
EUROSPORT
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
METEO
shutterstock_2021203424
Tylko nie "królujące węglowodany". Co zapakować do szkolnego lunchboxa?
Anna Bielecka
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
"Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny"
Świat
imageTitle
Świątek wciąż drugą rakietą świata. Duży spadek Fręch
EUROSPORT
imageTitle
Kolejna życiówka. Majchrzak nawet nie grał, a i tak awansował w rankingu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica