Sami albo w parach. Nowe ograniczenia dla obywateli w Niemczech

Kanclerz Merkel przedstawiła spis nowych restrykcji mających obowiązywać na terenie kraju na konferencji prasowej. Weszły one w życie na co najmniej dwa tygodnie. Poruszanie się w pojedynkę lub tylko parami i takie "zgromadzenia" w przestrzeni publicznej nie dotyczą rodzin i członków tego samego gospodarstwa domowego. Osoby te nadal mogą wspólnie wychodzić z domu.

Osoby poruszające się po mieście muszą zachowywać co najmniej półtora metra odstępu od innych. Merkel podkreśliła, że jest to najważniejsza zasada, bo przy jej zachowaniu "możliwość zakażenia spada do zera". Również przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić ją dla swoich pracowników i gości. One będą mogły jednak przeprowadzać zebrania z większą niż dwie liczbą osób - choć z uwzględnieniem innych zasad bezpieczeństwa.