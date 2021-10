Pierwsze spotkanie koalicyjne SPD z Zielonymi i FDP. Komentarze polityków

Do pierwszej trójstronnej dyskusji dotyczącej ewentualnego utworzenia koalicji SPD, Zielonych i FDP doszło w czwartek w Berlinie. Potencjalni koalicjanci mają się ponownie spotkać w poniedziałek oraz we wtorek - poinformował Klingbeil. Potem nastąpi przerwa, ponieważ kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz udaje się do USA.