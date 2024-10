Niemcy chcą utrzymać kontrole graniczne "tak długo, jak to możliwe"

Niemieckie władze zapowiadają utrzymanie kontroli granicznych. Będziemy to robić tak długo, jak to możliwe – powiedział kanclerz Olaf Scholz. Przyczyną decyzji MSW Niemiec o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach lądowych kraju był m.in. atak nożownika w Solingen, do którego doszło pod koniec sierpnia.

- Będziemy to robić tak długo, jak to możliwe. I będzie to bardzo długo - podkreślił szef niemieckiego rządu w telewizji RTL. Scholz przyznał jednocześnie w wyemitowanej we wtorek wieczorem rozmowie, że kontrole graniczne sprawiają obecnie "wiele kłopotów".