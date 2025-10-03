Logo strona główna
Świat

Drony w pobliżu niemieckiego lotniska. Odwołane loty i utrudnienia dla tysięcy pasażerów

Lotnisko w Monachium
W pobliżu lotniska w Monachium zaobserwowano drony. Tymczasowo zawieszono loty
Źródło: Reuters
Niezidentyfikowane drony zostały zaobserwowane w pobliżu lotniska w Monachium. Zmusiło to władze portu do tymczasowego zamknięcia ruchu lotniczego, co skutkowało utrudnieniami dla trzech tysięcy pasażerów.

W czwartek wieczorem lotnisko w Monachium w Niemczech zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak w pobliżu zaobserwowano niezidentyfikowane drony. To już kolejny europejski węzeł lotniczy, który w ostatnim czasie zawiesił prace z powodu niewyjaśnionych lotów bezzałogowców.

Dania: nie wiemy, kto latał dronami. "Nowa rzeczywistość"
Dowiedz się więcej:

Dania: nie wiemy, kto latał dronami. "Nowa rzeczywistość"

Odwołane loty, utrudnienia dla pasażerów

Odwołanych zostało 17 planowych rejsów, prawie trzy tysiące pasażerów zmuszonych zostało przerwać podróż. Wielu z nich spędza noc na lotnisku. Kolejnych 15 przylatujących samolotów zostało przekierowanych do Stuttgartu, Norymbergi, Wiednia i Frankfurtu.

Wcześniej, po godzinie 3, serwis FlightRadar24 informował o przekierowanych czternastu lotach.

Służbom, które rozpoczęły monitorowanie przestrzeni powietrznej oraz terenu lotniska, nie udało się jak dotąd zweryfikować informacji na temat liczby dronów oraz możliwych zagrożeń.

Jak podała w nocy agencja DPA, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.

Na lotnisku w Monachium obowiązywał zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy do godziny 5 rano. W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne - przekazała agencja DPA.

O godzinie 5.20 rano agencja Reutera potwierdziła, że lotnisko wznowiło działania.

Kopenhaga jak antydronowa twierdza. Szykują się na unijny szczyt

Kopenhaga jak antydronowa twierdza. Szykują się na unijny szczyt

Polska
Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?

Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?

Ewa Żebrowska

"Bild": rząd pracuje nad odpowiedzią wobec dronów

W ubiegłym tygodniu szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt informował, że w Szlezwiku-Holsztynie "zauważono roje dronów". Według doniesień medialnych małe drony pojawiły się nad obiektami fabrycznymi firmy ThyssenKrupp oraz Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii. Rafineria w Heide, zaopatrująca lotnisko w Hamburgu w paliwo, również prawdopodobnie stała się celem penetracji wywiadowczej przez drony - pisał "Der Spiegel".

Organy ścigania w Niemczech wszczęły dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegowania obiektów infrastruktury krytycznej przez bezzałogowce.

Wcześniej gazeta "Bild" ujawniła, że niemiecki rząd opracowuje plan walki z niezidentyfikowanymi dronami. Jego głównym punktem ma być przyznanie Bundeswehrze prawa do zestrzeliwania dronów w przypadku zagrożenia życia ludzkiego lub zagrożenia infrastruktury krytycznej. Rząd zamierza przedstawić plan jesienią.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: PAP, Reuters, CNN, "Bild"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

NiemcyLotnictwosamolotyDrony
