W czwartek wieczorem lotnisko w Monachium w Niemczech zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak w pobliżu zaobserwowano niezidentyfikowane drony. To już kolejny europejski węzeł lotniczy, który w ostatnim czasie zawiesił prace z powodu niewyjaśnionych lotów bezzałogowców.

Odwołane loty, utrudnienia dla pasażerów

Odwołanych zostało 17 planowych rejsów, prawie trzy tysiące pasażerów zmuszonych zostało przerwać podróż. Wielu z nich spędza noc na lotnisku. Kolejnych 15 przylatujących samolotów zostało przekierowanych do Stuttgartu, Norymbergi, Wiednia i Frankfurtu.

Wcześniej, po godzinie 3, serwis FlightRadar24 informował o przekierowanych czternastu lotach.

Służbom, które rozpoczęły monitorowanie przestrzeni powietrznej oraz terenu lotniska, nie udało się jak dotąd zweryfikować informacji na temat liczby dronów oraz możliwych zagrożeń.

Jak podała w nocy agencja DPA, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.

Na lotnisku w Monachium obowiązywał zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy do godziny 5 rano. W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne - przekazała agencja DPA.

O godzinie 5.20 rano agencja Reutera potwierdziła, że lotnisko wznowiło działania.

"Bild": rząd pracuje nad odpowiedzią wobec dronów

W ubiegłym tygodniu szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt informował, że w Szlezwiku-Holsztynie "zauważono roje dronów". Według doniesień medialnych małe drony pojawiły się nad obiektami fabrycznymi firmy ThyssenKrupp oraz Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii. Rafineria w Heide, zaopatrująca lotnisko w Hamburgu w paliwo, również prawdopodobnie stała się celem penetracji wywiadowczej przez drony - pisał "Der Spiegel".

Organy ścigania w Niemczech wszczęły dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegowania obiektów infrastruktury krytycznej przez bezzałogowce.

Wcześniej gazeta "Bild" ujawniła, że niemiecki rząd opracowuje plan walki z niezidentyfikowanymi dronami. Jego głównym punktem ma być przyznanie Bundeswehrze prawa do zestrzeliwania dronów w przypadku zagrożenia życia ludzkiego lub zagrożenia infrastruktury krytycznej. Rząd zamierza przedstawić plan jesienią.

