Miał planować zamach. Służby zatrzymały 22-latka

Do zatrzymania przez niemieckie służby doszło w sobotę. Jako pierwszy poinformował o tym "Bild". W akcji, przeprowadzonej na polecenie prokuratury, brała udział policyjna jednostka specjalna (SEK). 22-letni obywatel Syrii został zatrzymany w dzielnicy Neukoelln i obecnie przebywa w areszcie. Służby wszczęły śledztwo. Prokuratura poinformowała, że mężczyzna jest oskarżony o przygotowywanie ataku zagrażającego państwu.

Zabezpieczono materiały wybuchowe

Według "Bilda" mężczyzna miał planować atak w Berlinie. Jak przekazała agencja dpa, podejrzany przybył do Niemiec w 2023 roku. Media podają, że miał zwrócić na siebie uwagę organów bezpieczeństwa dopiero kilka dni temu, prawdopodobnie po tym, jak pozyskał materiały wybuchowe.

Policja przeprowadziła przeszukania w trzech miejscach związanych z zatrzymanym. W każdym z nich odnaleziono i zabezpieczono materiały wybuchowe. Nie znaleziono jednak gotowego ładunku.

Według prokuratury, mężczyzna miał kilkukrotnie udostępniać w mediach społecznościowych materiały propagandowe tak zwanego Państwa Islamskiego. Miały to być piosenki lub hymny o charakterze dżihadystycznym.

