- To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów – powiedział szef CDU Friedrich Merz o Władimirze Putinie w wywiadzie dla stacji Sat.1. Jak dodał: - Musimy sobie po prostu jasno powiedzieć, jak obchodzić się ze zbrodniarzami wojennymi. Tu nie ma miejsca na ustępstwa - podkreślił.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz Źródło: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Merz już wcześniej jako kanclerz zarzucał Rosji popełnianie "najcięższych zbrodni wojennych" oraz "terroryzowanie ludności cywilnej". Jednak komentarz z wtorkowej rozmowy z Sat.1 uznawany jest w Niemczech za retorycznie najdalej posuniętą krytykę Putina ze strony szefa rządu.

Merz wielokrotnie powtarzał, że pomoc RFN dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy jest niezachwiana, a kapitulacja tego kraju wykluczona. Jednocześnie publicznie nie zadeklarował, że Niemcy są gotowe wysłać nad Dniepr swoje oddziały w ramach gwarancji bezpieczeństwa. W ocenie kanclerza wojna prawdopodobnie będzie trwała jeszcze długo, bo Putin nie jest gotowy na żadne kompromisy.

