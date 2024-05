"Europa może umrzeć"

Prezydenci Niemiec i Francji wezwali też do udziału w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pierwsza taka wizyta od 2000 roku

Choć francuscy prezydenci dość często przyjeżdżają do Berlina na rozmowy polityczne, to ostatnia oficjalna wizyta państwowa została złożona przez prezydenta Jacques'a Chiraca w 2000 roku. W przeciwieństwie do wizyty roboczej, wizyta państwowa zawsze trwa kilka dni i odbywa się zgodnie z ustalonym protokołem, który obejmuje bankiet państwowy i wizytę w co najmniej jednym miejscu poza stolicą.