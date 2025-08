Akcja policji w Dreznie. Zakładnicy uwolnieni (nagranie archiwalne) Źródło: TVN24

Do opuszczenia domów wezwano łącznie około 17 tys. osób. Bombę produkcji brytyjskiej, ważącą 250 kg, znaleziono we wtorek podczas prac oczyszczania terenu po zawaleniu się we wrześniu 2024 roku mostu Caroli na Łabie, jednej z głównych arterii komunikacyjnych Drezna.

Ewakuacja centrum Drezna

Od godziny 9 zamknięte pozostają wszystkie drogi dojazdowe do strefy ewakuacyjnej. Na jej obszarze znajduje się m.in. słynny kościół Marii Panny - podał "Deutsche Welle". "Ograniczenia obejmą obszar w promieniu około 1000 metrów od miejsca znalezienia bomby" - poinformowały władze Saksonii.

Drezno. Obszar objęty ewakuacją Źródło: Saksońska policja

W Niemczech podczas prac budowalnych regularnie znajdowane są niewybuchy z czasów II wojny światowej. W styczniu po znalezieniu bomby ewakuowano w Dreźnie około 10 tys. osób, a w czerwcu w Kolonii - ponad 20 tys.