Z policyjnej bazy wyciekły adresy, neonaziści zaczęli wysyłać pogróżki

Udo Muench, szef heskiej policji, podał się do dymisji. Powodem jest afera dotycząca możliwych powiązań policjantów z neonazistami, którzy grozili lewicowym działaczom śmiercią. Adresy osób zastraszanych wyciekły z policyjnych komputerów.

NSU, czyli Podziemie Narodowosocjalistyczne, to neonazistowska organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za ponad 20 zabójstw, zamachów bombowych i napadów. W 2018 roku skazano czwórkę działaczy grupy oraz ich przywódczynię Beate Zschaepe.

Kolejna afera z udziałem funkcjonariuszy

To już kolejna afera, w której o udział w skrajnie prawicowych grupach podejrzani są państwowi funkcjonariusze. W lutym aresztowany został policjant należący do grupy planującej wywołanie wojny domowej oraz serię morderstw lewicowych i imigranckich działaczy. W czerwcu z kolei rozwiązano jednostkę komandosów KSK z powodu podejrzeń o prawicowy ekstremizm co najmniej 20 jej członków.