Blackout w części stolicy. Kilkadziesiąt tysięcy rodzin bez prądu

Awarią dotknięta jest dzielnica Steglitz-Zehlendorf w niemieckiej stolicy.

Prądu nie ma w około 50 tysiącach gospodarstw domowych, a także sklepach oraz placówkach medycznych. Nie działają też uliczne lampy oraz sygnalizacja świetlna. W niektórych domach, przy temperaturze na zewnątrz wynoszącej zero stopni Celsjusza, wyłączone są systemy grzewcze.

Nawet kilka dni bez prądu

Przyczyną awarii jest pożar na moście nad kanałem Tetlow, którym biegło kilka kabli do pobliskiej elektrowni Lichterfelde. Policja bada przyczynę zdarzenia, do którego doszło w sobotę wczesnym ranem. Według wstępnych ustaleń może być to podpalenie.

"Spodziewamy się pełnego przywrócenia dostaw dla wszystkich odbiorców do czwartkowego popołudnia" - podał w oświadczeniu operator Stromnetz Berlin. Będzie to wymagało położenia nowych kabli.

Służby apelują do dotkniętych awarią o udanie się do przyjaciół lub rodziny na kilka dni oraz o oszczędne korzystanie z telefonów komórkowych.

