Dwie osoby, w tym dwuletnie dziecko zginęły w wyniku ataku nożownika w parku w bawarskiej miejscowości Aschaffenburg - poinformowała w środę niemiecka policja. Kilka osób zostało rannych, w tym dwie poważnie. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany. To 28-latek z Afganistanu, który - jak donosi "Spiegel" - mieszkał w ośrodku dla azylantów.

Do ataku doszło w środę, krótko przed południem w parku w centrum Aschaffenburga (ok. 40 km na południowy-wschód od Frankfurtu nad Menem). Sprawca miał zaatakować miedzy innymi grupę przedszkolną. Ofiary śmiertelne to 41-letni mężczyzna i pochodzący z Maroka dwuletni chłopiec. Rannych zostało kilka osób, w tym dwie poważnie.