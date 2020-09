Skrajnie prawicowe fora, a na nich policjanci. "Usunąć tych ludzi ze służby"

Podczas konferencji prasowej w środę minister Reul mówił o "hańbie policji". Oświadczył, że wśród grafik rozpowszechnianych na forach znaleziono m.in. zdjęcia Adolfa Hitlera oraz fotomontaże ukazujące uchodźców w komorach gazowych. Reul zapowiedział inspekcję komendy w Essen. Zostanie też powołany specjalny delegat do spraw zwalczania ekstremalnej prawicy w szeregach policji Nadrenii Północnej-Westfalii. Ma on zrobić wszystko, co w jego mocy, by "usunąć tych ludzi ze służby", podkreślił Reul.