"Niedługo będziemy mieć jasność". Szef NATO przed spotkaniem w Paryżu

Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych

W czwartek 4 września w Paryżu odbędzie się spotkanie państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej "koalicji chętnych". Spotkanie ma dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, oraz stanowiska Rosji, która odmawia zakończenia pełnoskalowej wojny trwającej od lutego 2022 roku.

Udział w spotkaniu mają wziąć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także premier Polski Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO, to spotkanie może mieć kluczowy wpływ na kształt międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, która od ponad trzech lat odpiera rosyjską inwazję.

Rutte: niedługo będziemy mieć jasność

Rutte ocenił, że proces rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy może chylić się ku końcowi. - Spodziewam się, że jutro lub niedługo będziemy mieć jasność co do tego, co wspólnie możemy osiągnąć - powiedział w środę na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem.

Sekretarz Generalny NATO przypomniał, że rozmowy rozpoczęły się w lutym, wraz z inicjatywą prezydenta USA Donalda Trumpa, który przełamał impas w kontaktach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Kolejnym etapem, jak dodał, był szczyt w Hadze, gdzie zdecydowano, że państwa NATO będą wydawać 5 procent PKB na obronność, a następnie uzgodnienia z lipca, na skutek których amerykańskie dostawy broni dla Ukrainy będą finansowane przez jej europejskich sojuszników.

Konieczne uzgodnienie wspólnego stanowiska

Szef NATO uważa, że podjęte działania pokazują zarówno determinację USA w dążeniu do zakończenia wojny oraz jedność państw europejskich, które wzmacniają wsparcie dla Ukrainy. - Celem jest wspólne wypracowanie systemu gwarancji, który zapobiegnie powtórce scenariusza znanego z memorandum budapeszteńskiego czy porozumień mińskich - wyjaśnił Rutte.

Zdaniem Sekretarza Generalnego, kluczową rolę odegra uzgodnienie wspólnego stanowiska z administracją USA, aby jasno określić zakres amerykańskiego udziału.

- To będzie ważne, bo jeśli dojdzie do rozmów dwustronnych lub trójstronnych z Rosją, szczególnie między Zełenskim i Putinem, jasność co do gwarancji bezpieczeństwa będzie absolutnie niezbędna - dodaje.

W jego ocenie "priorytet Ukrainy jest jednoznaczny": stworzyć warunki, w których po zakończeniu wojny Rosja nigdy więcej nie zdoła zająć choćby jednego kilometra ukraińskiego terytorium

